Смольный объявил тендер на проектирование участка «коричневой» линии метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил тендер на выполнение работ по проектированию участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Как сообщается на сайте госзакупок, работы оцениваются в 990,12 млн рублей.

Заявки от участников закупки ждут до 26 августа. Победитель станет известен 4 сентября.

Из тендерной документации следует, что спроектировать предстоит участок линии от станции «Брестская» до станции «Сосновая Поляна», включая станции «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе».

Напомним, что согласно схеме развития метрополитена, к 2022 году в Петербурге планируется ввести участок «коричневой» линии от «Путиловской» до «Юго-Западной». Следующий участок до «Сосновой Поляны» должны построить в 2026-2027 годах.