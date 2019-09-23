Полицейских наказали за волейболистку

Начальник ОМВД Анапы Андрей Рапп лишился своей должности после служебной проверки в связи с возможным изнасилованием двумя сотрудниками ППС 17-летней волейболистки. Против двух полицейских, напомним, возбуждено уголовное дело, им инкриминируется понуждение несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера. Своей должности также лишился замначальника анапской полиции. Начальник полиции города предупрежден о неполном служебном соответствии. Всего резонансный инцидент затронул 11 сотрудников внутренних дел, часть из которых (включая самих участников происшедшего) была уволена.

За скандальный инцидент с возможным понуждением двумя полицейскими к занятию сексом 17-летней волейболистки на пляже в Анапе уже поплатились 11 человек, включая самих предполагаемых участников преступления. Как сообщили “Ъ ” в ГУ МВД по Краснодарскому краю, внутренняя проверка, начатая после происшедшего, еще не завершена, однако уже принят ряд кадровых решений. Так, из органов внутренних дел по отрицательным мотивам уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы, участвовавших в сексе с несовершеннолетней или находившихся в непосредственной близости. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их руководители.

От должности освобожден начальник ОМВД России по городу Анапа Андрей Рапп, назначенный главой полиции Анапы за полгода до инцидента. Как сообщил “Ъ” официальный представитель краевого главка Александр Рунов, в настоящее время временно исполняет обязанности главы ОМВД города полковник Вадим Казаков. Ранее господин Рапп был лишь отстранен от занимаемой должности на время проведения проверки.

Своего места лишился заместитель начальника полиции Анапы по охране общественного порядка Юрий Сафронов, а начальник полиции ОМВД по городу Денис Клещев предупрежден о неполном служебном соответствии. «Это одно из самых суровых наказаний в системе МВД России, за ним следует увольнение»,— прокомментировали в краевом главке. Кроме того, «строгому наказанию» подверглись два должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Краснодарскому краю. Их имена не разглашаются.

События, за которые наказаны сотрудники правоохранительных органов, произошли в ночь на 26 августа. По официальной версии, трое сотрудников ДПС обнаружили на пляже «Паралия» поселка Витязево недалеко от Анапы молодую пару, которая занималась сексом. Парня отпустили, а волейболистке стали угрожать тем, что увиденное предадут огласке. «Правоохранители за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили ее к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов»,— рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю. По данным источников, двое полицейских занялись сексом с девушкой, а третий наблюдал за процессом. Потом правоохранители якобы довезли девушку к спортивному комплексу «Волей Град», куда она приехала на соревнования по волейболу. Известно, что девушка играет за молодежную сборную России. Уже в спорткомплексе 17-летняя волейболистка рассказала о происшедшем своему тренеру, которая и вызвала полицию.

В тот же день начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Андреев назначил проведение служебной проверки и уволил из органов участвующих в инциденте сотрудников внутренних дел. Начальника ОМВД по Анапе Андрея Раппа отстранили от выполнения обязанностей. Следственный отдел по городу Анапе СКР возбудил в отношении полицейских уголовное дело о принуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 133 УК РФ). Двоих — Леонида Паланчука и Рустама Наниза — заключили на два месяца под стражу.

В то же время у защиты подозреваемых экс-полицейских есть другая версия происшедшего.

Как рассказал “Ъ” адвокат Леонида Паланчука Юрий Гапеев, сотрудники ППС действительно обнаружили на пляже в Витязево молодую девушку с парнем, однако они никого не принуждали к сексу, а, наоборот, помогли девушке найти телефон, который она потеряла, и отдали ее молодому человеку.

При этом защитник для чего-то уточняет, что девушка, со слов полицейских, совсем не выглядела несовершеннолетней, была высокой и «необъективно отнеслась к происходящему». Адвокат также намеревался обнародовать свои аргументы в пользу подозреваемых на центральных телеканалах, однако в последний момент фигуранты уголовного дела, по его словам, попросили не предавать ситуацию огласке. «В настоящее время нет никаких новостей по уголовному делу. Мой подзащитный заключен под стражу, проводятся различные экспертизы»,— сообщил господин Гапеев.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, происшедшее «абсолютно неприемлемо и отвратительно», но не нужно это связывать с полицейскими. «Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил»,— сказал Дмитрий Песков.

Дмитрий Михеенко, Краснодар