Главгосэкспертиза одобрила проект развязки ЗСД с Витебским проспектом

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проектно-сметной документации на подготовительный этап строительства транспортной развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что проект реализуется с целью подключения ЗСД к перспективной трассе Широтной магистрали скоростного движения (Восточный скоростной диаметр), которая свяжет автомобильные маршруты на юге и востоке города. Расчетная скорость движения на данном участке составит 120 км/час.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что работы по строительству ШМСД могут начаться в 2020 году. Об этом было заявлено в Смольном на совещании по перспективному развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленобласти. Предполагается, что в финансировании первого этапа магистрали будут задействованы ООО «Магистраль северной столицы», федеральный и городской бюджеты.