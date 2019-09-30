Отсутствует на работе по причине шариков

Маша Трауб

О новых назначениях в школьных классах

Многие родители считают, что конкурсы детского творчества — поделки из пластилина, домики из спичек, аппликации и проклятие всех родителей — осенний сбор каштанов и желудей — грозят только детсадовцам. Как бы не так.

В младшей школе конкурировать могут только мамы, в совершенстве освоившие декупаж, резьбу по дереву, выжигание, лепку из глины, желательно с архитектурным или художественным образованием за плечами. Я думала, что после сооружения вертепа из обувной коробки и еловых веток и шитья фигурок Девы Марии и младенца Иисуса из фетра, а также птичек из ниток, мне уже ничего не страшно. Дочь перешла в старшую школу, и я наивно предположила, что могу подальше убрать три ящика с подручными материалами — от пустых пластиковых бутылок (ценная вещь, если требуется изготовить пингвина) до всех видов клея, блесток, лаков, включая кракелюрный для придания эффекта старения.

Но лучшая подруга моей дочери была избрана старостой класса. И именно с ней советовалась классная руководительница на предмет поиска талантов у детей. Староста Аня честно отвечала, что лучше всех в классе рисует Сима, что она самая ответственная и что всегда побеждала на всех творческих конкурсах. А вот Петя Стрижов, назначенный заместителем старосты, ожиданий уже не оправдывает.

— У него внешность обманчивая,— веско и авторитетно заметила Аня,— он ничего не делает и делать не будет. Без царя в голове. Мне такой зам не нужен.

Классная, обалдев от определения «без царя в голове», уволила Петю за несоответствие занимаемой должности. Аня голосовала за Симу в качестве зама, но учительница сказала, что Сима уже назначена главным художником класса, а замом будет Арина.

— Ну мы это еще посмотрим,— хмыкнула Аня.

— А что не так? — удивилась учительница.

— Слишком влюбчивая. А когда Ариша влюбляется, то вообще перестает соображать. Ну вы сами увидите.

И действительно Арина влюбилась в шестиклассника, и все ее мысли были заняты не внешкольной деятельностью, а тем, как бы узнать имя избранника. Аня, чтобы вернуть зама в строй, подошла к учительнице и спросила напрямую — из какого класса, как звать, как характеризуется. Анечка у нас вообще девочка прямолинейная, без сантиментов. Ариша ушла рыдать, решив, что староста ее опозорила. И даже полученная информация, включая характеристику от классного руководителя 6«Б», Аришу не успокоила. Она взяла самоотвод и сказала, что не будет замом. Так что место опять оказалось вакантным. Аня же продолжала лоббировать свою лучшую подругу.

Сима в это время рисовала карточки, аккуратно подписывая все классы от 5-го до 11-го и все буквы параллели, чтобы учительница могла разложить тестовые задания и проверочные работы.

Едва выдохнув, нарисовав внушительную гору карточек, Сима получила новое задание — нарисовать шарики, вписать в каждый шарик месяц и фамилии именинников класса с датами рождения.

Сима стонала, пастель размазывалась, краски не сохли, а фамилии растекались. Тогда я решила прийти на помощь и достала волшебных три ящика.

Из самоклеящегося картона вырезала шарики, приклеила к ним скотчем нитки, связала, налепила бантики и усадила мужа подписывать каллиграфическим почерком именинников. Но не учла, что на клеящемся картоне не пишут ни фломастеры, ни маркеры. Сима чуть не плакала, муж кричал, что уже рисовал паровозик в 1-м классе и его произведение все равно не приняли. И вообще он занят срочной работой. Сима уже спала, фамилии были написаны, потому что я всем коллегам мужа разослала сообщение, что «Андрей Владимирович временно отсутствует на работе по причине надписи на шариках». Надо сказать, что коллеги так обалдели, что спокойно согласились подождать и ни одного вопроса про шарики не задали. Но чего-то не хватало. Тогда я достала из запасов блестки, клей для декупажа и щедро прошлась по шарикам и фону. В какой-то момент рука дрогнула и с блестками я сильно переборщила.

— Ну как? — спросила я мужа.

— Цыганщина,— ответил он, не подумав, что я буду мстительно вспоминать ему эту «цыганщину» еще ближайшие лет двадцать.

— Ну как? — спросила я у сына.

— Отлично. Как раз для пятиклашек,— ответил сын. Он у меня умный, физик и умеет просчитывать ситуацию — расстроишь маму и ничего хорошего не жди.

Сима утром скакала на месте от восторга.

Аня сообщила, что блесток можно было бы и побольше насыпать. Классная руководительница повесила плакат на самом видном месте и любовалась. Ей тоже блестки особенно понравились. И ниточки, которые я к шарикам прикрепила. Она даже сказала, что наш плакат лучше, чем был у 11-классников. И какая Сима ответственная — сдала раньше срока.

— А я вам говорила,— вставила Аня,— Симу надо замом назначать. Если что, она еще в конкурсе «самый талантливый читатель» побеждала и в проектной деятельности тоже.

Теперь я думаю, что нас с дочкой ждет дальше — стенгазета, список книг для срочного прочтения на конкурс или выращивание редкого растения на подоконнике в рамках проекта — в прошлом году мы гранатовое дерево выращивали, выращивали, да так и не вырастили. Успокаивает только то, что старшая сестра Ани — ученица 9-го класса — завела дома мышей, как раз для проектной деятельности по биологии. Нарисовала на каждой цифру, дала имена и кормит их особым образом. Анина мама, которая терпеть не может грызунов, собирает мышей по всей квартире. Анин папа уже задавил парочку подопытных экземпляров, кажется, Кешу с Гошей, дверцей шкафа, но мама купила новых и нарисовала им фломастером на спине нужные цифры. Анина старшая сестра вроде бы не заметила подмены. Поскольку новые грызуны не получали того же питания, что и безвременно скончавшиеся, и выглядят в целом хуже, чем другие подопытные, девочка думает, что стоит на пороге научного открытия.