«Вы почувствуете атмосферу зимней dolce vita»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, что можно попробовать и увидеть в автономной области на севере Италии.

В завершении нашего путешествия по Италии перемещаемся в Трентино-Альто-Адидже. Это уникальный край у подножья Доломитовых Альп. Первые туристы приезжали сюда больше ста лет назад полюбоваться горами и живописными городками на их фоне. Хотя сейчас здесь принято не только созерцать, но и вести активный образ жизни. На озере Гарда и других крупных водоемах развит парусный спорт и виндсерфинг. Для сплава на каяке или плоту есть многочисленные бурные речки.

Регион обладает также богатейшим художественным, историческим и культурным наследием. Особенно богаты в этом плане города Тренто, Роверето, Больцано и Мерано. Кухня здесь тоже особенная — это смесь традиций Италии, Австрии и Швейцарии. Например, в местных ресторанах вам предложат венский шницель, но не из свинины, а из телятины, типично швейцарское фондю и традиционную для итальянской кухни пасту. А разнообразные вина, которыми так богаты местные края можно попробовать в многочисленных дегустационных залах.

Зимой, когда горы покрываются снегом, Доломитовые Альпы превращаются в сказку. И я не только о знаменитых горнолыжных курортах, где в общей сложности больше 1 тыс. км идеальных трасс, суперсовременные подъемники, новейшие мобильные приложения, скипассы, объединяющие несколько зон катания и прочие горнолыжные радости. Атмосферу зимней dolce vita вы почувствуете именно здесь. Бесконечная череда карнавалов и праздников. Здесь, практически на склонах, устраивают красочные шоу команды Ferrari и Ducati.

А с 1860 года обязательно проходит Габсбургский карнавал — праздник действительно королевский. Бывает, что на торжества в Италию прибывает австрийская императорская чета со своим кортежем. Вечером проходит процессия на лыжах с факелами, фейерверками. А на льду озера в Кампильо, не поверите, можно покататься на коньках с самой принцессой или с ее фрейлинами. Хотя это всего лишь малая часть тех удовольствий, которые ждут вас в альпийских регионах Италии и на всей ее территории.