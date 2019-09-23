Сбербанк ищет долги НПЗ в Швейцарии

Сбербанк, после того как связанный с Дмитрием Мазуровым швейцарский трейдер New Stream Trading (NST) подал к нему иск в Лондоне, сам перешел в атаку. На прошедшей неделе банк подал три иска почти на 30 млрд руб. к NST в российские арбитражные суды, что один из собеседников “Ъ” связывает с взысканием поручительств по кредитам Антипинского НПЗ, когда тот принадлежал Дмитрию Мазурову. Сам господин Мазуров сейчас находится под арестом по делу о мошенничестве, которому дал ход Сбербанк.

Сбербанк на прошедшей неделе подал три иска в российские арбитражные суды к швейцарскому трейдеру New Stream Trading AG, следует из картотеки арбитражных дел. Одно заявление зарегистрировал арбитражный суд Москвы — на 5,8 млрд руб., остальные — на 22,3 млрд руб. и 105 млн руб.— арбитражный суд Тюменской области, в качестве третьего лица выступает Антипинский НПЗ. Детали исков не сообщаются. NST осуществляла продажи нефтепродуктов с Антипинского НПЗ, когда тот принадлежал владельцу группы New Stream Дмитрию Мазурову (сейчас он находится в СИЗО по инициированному Сбербанком делу о мошенничестве). NST принадлежит сестре господина Мазурова — Ксении.

Источник “Ъ”, близкий к заводу, предполагает, что NST была поручителем по кредитам Сбербанка в адрес НПЗ и теперь банк взыскивает долг.

При этом собеседник “Ъ”, близкий к Сбербанку, считает Ксению Мазурову номинальным владельцем трейдера. В Сбербанке отказались от комментариев, до представителей New Stream и NST дозвониться не удалось.

Требования Сбербанка являются ответом на сентябрьский иск NST к банку и Антипинскому НПЗ (контролируется СП Сбербанка и кипрской структуры Socar Russia Investments «ООО Сокар энергоресурс») в Высокий суд Лондона. NST пытается взыскать с банка и завода «несколько сотен миллионов долларов» за «значительный ущерб», причиненный NST дефолтом НПЗ, несмотря на получение существенных предоплат за продукцию. NST считает, что ущерб вызван действиями Сбербанка, который был основным кредитором НПЗ.

В конце 2018 года заводу Дмитрия Мазурова не хватало средств на покупку нефти. В результате в декабре он получил от Сбербанка кредиты в обмен на передачу операционного управления. Уже тогда долг завода перед Сбербанком составлял около $3 млрд, а завод и находящиеся на его балансе месторождения находились в залоге у Сбербанка, и кредитные средства Дмитрий Мазуров брал под личные поручительства. Весной завод был остановлен, что позволило Сбербанку обратить взыскание на заложенные 80% акций Антипинского НПЗ, которые принадлежали Дмитрию Мазурову. Источники “Ъ”, близкие к Дмитрию Мазурову, считают, что Сбербанк преднамеренно довел завод до дефолта, в самом банке это отрицают. После перехода контрольного пакета Сбербанк продал его ООО «Сокар энергоресурс». В июле по заявлению Сбербанка господин Мазуров был задержан.

Если иски поданы по договорам поручительства New Stream Trading по кредитам Сбербанка, выданным Антипинскому НПЗ, то у Сбербанка не должно возникнуть проблем с получением решений в свою пользу в российских судах, считает советник PB Legal Николай Строев. «Как известно, начиная с 2015 года имеется практика признания и приведения в исполнение швейцарскими судами решений российских судов»,— напоминает юрист. Актуальным вопросом для Сбербанка будет наличие у New Stream Trading активов, достаточных для исполнения судебных решений по искам, добавляет он.

Дмитрий Козлов