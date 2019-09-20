Автомобили в России за 5 лет подорожали на 76%

За последние 5 лет стоимость новых легковых автомобилей в России выросла на 76%, сообщает агентство «Автостат».

Сильнее всего цены росли в конце 2014— начале 2015-го из-за серьезного падения рубля, а также в первой половине 2016-го и 2017-го годов. Рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам, поясняют в «Автостате»

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,1 млн шт., что на 2,3% меньше, чем в январе-августе 2018 года.