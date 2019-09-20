Вклад «Сокращенный»

Ставки по вкладам в октябре могут сократиться на 0,3–0,5 процентного пункта. Традиционно на доходность оказывает влияние политика ЦБ по снижению ключевой ставки, но с недавнего времени подключились и другие факторы — замедление темпов розничного кредитования и стагнация в сегменте корпоративного кредитования. В октябре к ним добавится показатель долговой нагрузки россиян.

Банк России опубликовал базовый уровень доходности вкладов на октябрь. Так регулятор ограничивает предложения отдельных банков по вкладам: если процентная ставка превысит базовый уровень более чем на 2 процентного пункта (п. п.), то кредитной организации придется платить повышенные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов. По сравнению с сентябрем базовый уровень доходности в среднем будет ниже на 0,2 п. п. При этом самое сильное снижение пришлось на вклады сроком свыше одного года — на 0,363 п. п., до 8,1% годовых. Доходность вкладов от 6 до 12 месяцев снизится на 0,358 п. п., до 7,35% годовых.

На рынок депозитов в ближайшее время может оказать влияние еще один фактор. Сбербанк, на долю которого приходится около 44% всех вкладов физических лиц, 19 сентября объявил о снижении доходности по своим базовым продуктам в среднем примерно на 0,3–0,5 п. п. В частности, ставка по вкладу «Сохраняй» в зависимости от срочности снижена с 3,55–5,4% до 3,1–5,09% годовых, по вкладу «Пополняй» — с 4,1–4,7% до 3,7–4,6% годовых. В четверг о снижении ставок сообщил и Почта-банк (на 0,2 п. п.).

Среди опрошенных “Ъ” банков также о готовящемся снижении ставок сообщили Совкомбанк (на 0,2–0,4 п. п. с 20 сентября), «ФК Открытие» («в ближайшее время»), Райффайзенбанк и банк «Санкт-Петербург» (на следующей неделе), Промсвязьбанк и Абсолют-банк (ближе к октябрю).

Ряд банков, в том числе ВТБ, «Восточный» и другие, сообщили, что будут смотреть на конъюнктуру. В Альфа-банке и ХКФ-банке менять ставки в ближайшей перспективе не планируют.

Ставка Сбербанка выступает бенчмарком для других игроков, которые, как правило, котируют свои чуть выше, отмечает старший аналитик агентства Moody`s Семен Исаков. Уровень снижения зависит от индивидуального состояния ликвидности, но у банков с хорошим показателем можно ожидать сопоставимых значений, добавляет эксперт.

Традиционно банки следуют за уровнем ключевой ставки регулятора, уточняет гендиректор «Бизнесдрома» Павел Самиев. При этом, по его словам, есть и другие факторы: избыток ликвидности и снижение темпов роста кредитования. «Ключевая ставка — это один из факторов, оказывающих влияние на уровень ставок по вкладам, однако он не является основным,— также отмечает старший директор по финансовым институтам агентства Fitch Ratings Александр Данилов.— Определяющий фактор — объем ликвидности в банковской системе». Сейчас банки обладают избыточной ликвидностью. При этом корпоративное кредитование не растет, а рост кредитования физлиц избыточно покрывается текущей ликвидностью, добавляет он.

По данным ЦБ, корпоративный портфель банков вырос с начала года лишь на 2,2%, тогда как за восемь месяцев 2018 года прирост составлял 8,3%. Кредиты физлицам с начала года увеличились на 12,9%, годом ранее темпы были несколько выше — 14,1%. К тому же ЦБ предпринимает попытки охлаждения рынка, добавляет господин Данилов. Фактически на ставки по депозитам давит недостаток качественных заемщиков, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Впрочем, дополнительное давление на кредитование и, соответственно, на ставки по вкладам может оказать замедление выдач необеспеченных кредитов в связи с введением показателя долговой нагрузки с 1 октября, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Поэтому аналитики сходятся во мнении, что снижение ставок по депозитам в октябре может составить еще 0,3–0,5 п. п.

Виталий Солдатских, Светлана Самусева