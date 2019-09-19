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Музыкант Александр Васильев

Фото: facebook.com/joanna.stingray

Бывший барабанщик, бывший муж

Умер экс-участник группы «Центр» Александр Васильев

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Американская певица и продюсер Джоанна Стингрей, находясь в туре по России в поддержку второго тома своих мемуаров, сообщила о смерти своего второго мужа — музыканта Александра Васильева. Позднее эту новость подтвердили его коллеги по цеху, включая Василия Шумова, лидера группы «Центр», в которой Александр Васильев работал барабанщиком. Сотрудничество Шумова и Васильева продолжалось с 1984 по 1989 год. Среди прочего барабанщик записал партии ударных для самого известного альбома «Центра» «Сделано в Париже» (1989), включавшего «гимны» группы — «Привет тебе», «Навсегда», «Тургеневские женщины», «Алексеев».


По словам Василия Шумова, Саша был самым молодым участником «Центра» и быстро «входил в образ жизни» подпольной рок-группы. Когда советская власть в очередной раз закрутила гайки в отношении рок-групп и в репертуар можно было включать только песни членов Союза композиторов, «Центр» выпустил целый альбом чужого материала — «Любимые песни». В него вошла песня Аркадия Островского «Атомный век». Это единственный трек, где можно слышать голос Александра Васильева.

Одними из последних гастролей «Центра», в которых участвовал Александр Васильев, был промотур по Франции и Бельгии в феврале-марте 1989 года в поддержку альбома «Сделано в Париже».

Во время этих гастролей в Брюсселе с его участием был снят клип на композицию «Навсегда». Затем Александр Васильев стал частью концертного состава Джоанны Стингрей.

В своих мемуарах певица описывает зарождающееся чувство к молодому музыканту, который, несмотря на пристрастие к алкоголю, вызывал у нее все большую симпатию, в первую очередь благодаря своему добродушному характеру и чувству юмора. В это же время ее брак с гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном трещал по швам и в конце концов распался. К середине 1990-х Стингрей и Васильев были парой, вскоре у них родилась дочь Мэдисон, которая впоследствии, как и мать, выбрала карьеру певицы и недавно выпустила песню «Muse», посвященную Виктору Цою.

Поддерживая Джоанну Стингрей во всех ее начинаниях, Александр Васильев постепенно вырос из барабанщика в продюсера. Он снимал телепрограммы, которые выпускала Джоанна Стингрей, и спродюсировал два ее последних альбома — «For a Moment» (1994) и «Shades of Yellow» (1998). Если в ленинградские 1980-е песни для Джоанны Стингрей писали флагманы местного рок-движения — Сергей Курехин, Виктор Цой, «Странные игры», то в 1990-е, после переезда певицы в Москву, ее полноценным соавтором стал Александр Васильев.

Среди прочего его перу принадлежит аранжировка самой, пожалуй, известной песни из репертуара Джоанны Стингрей — кавер-версии «Come Together» The Beatles, записанной в дуэте с Борисом Гребенщиковым.

Во второй половине 1990-х Василий Шумов и Александр Васильев жили в США, некоторое время бывшие коллеги по «Центру» были женаты на сестрах Стингрей: барабанщик на Джоанне, а его босс — на ее сестре Джуди. Однако сотрудничество музыкантов осталось в прошлом. В 2000-е Шумов усилил присутствие «Центра» на исторической родине. Старые альбомы были переизданы на CD, группа стала выступать для соотечественников. В конце концов в 2009 году Шумов вернулся в Россию, а в 2011-м женился на галеристке Вере Погодиной. Джоанна Стингрей рассталась с Александром Васильевым, прожив с ним десять лет, и в 2004-м вышла замуж за архитектора Ричарда Беста.

До конца своих дней Васильев жил в США. Уже в достаточно молодом возрасте он испытывал проблемы со зрением. По воспоминаниям Шумова, музыкант носил контактные линзы, из-за которых коллеги над ним постоянно подтрунивали. По словам общих знакомых Шумова и Васильева, с возрастом недуг стал еще серьезнее.

В интервью «Каравану историй» в начале этого года певица говорила о Васильеве: «У мужа были серьезные проблемы с алкоголем — типичная русская болезнь. Когда у него случился первый запой, я поняла: нужно разводиться. Саша поклялся, что все исправит. Он отказался от выпивки на три года, много работал над собой, держался. Но, видимо, бывших алкоголиков не бывает».

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