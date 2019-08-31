«Краснодар» попал в ровную компанию

Итоги жеребьевки стартующего 19 сентября группового раунда Лиги Европы вышли разными для двух его российских участников. ЦСКА получил группу, в которой выглядит железным претендентом на выход в play-off с первого или второго места: в ней наряду с испанским «Эспаньолом» ему предстоит соперничать с представителями невысоко котирующихся чемпионатов — болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем». Квартет «Краснодара» ровнее и мощнее. Краснодарцам в группе предстоит иметь дело со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором». Никого из его оппонентов не отнесешь к слабакам, считающим за счастье просто выступление на групповом этапе.
Результаты этой жеребьевки те, кто переживает за ЦСКА, должны были встретить с облегчением. Собственно, уже «посев» в верхней «корзине» страховал армейцев от попадания именно в «группу смерти». Та, которая ему досталась, похожа на «квартет жизни», такой квартет, из которого гранд отечественного футбола даже в неидеальном состоянии просто обязан выходить в play-off.
Забавно, что в армейской группе H очутились два клуба, уже столкнувшиеся друг с другом в рамках текущего еврокубкового сезона. Болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош» сыграли друг с другом на самой ранней стадии Лиги чемпионов. «Ференцварош» взял верх, но затем, пройдя еще и мальтийскую «Валлетту», срезался на хорватском «Динамо». В общем, обе команды очутились в конце концов во втором по статусу еврокубке, который им подходит больше главного. Впрочем, и в Лиге Европы на многое они, сильно уступающие представителям ведущих лиг в плане финансовых и кадровых возможностей, вряд ли претендуют.
По сути, единственной ровней ЦСКА в группе является «Эспаньол». Это седьмая команда предыдущего чемпионата испанской лиги, которая состязается с высшим английским дивизионом за право называться лучшей в Европе. «Эспаньол» не то чтобы искрит громкими именами (в его заявке их, по сути, нет), но по крайней мере выглядит командой здорово сбалансированной, крепкой во всех линиях. Ну и натасканной на серьезные рубки благодаря выступлениям в могучем чемпионате, где время от времени тебя испытывают на прочность «Барселона», «Реал» или «Атлетико». В поисках причин верить в то, что и «Эспаньол» ЦСКА вполне по зубам, далеко заглядывать не приходится. Достаточно воскресить в памяти осень 2018 года с двумя выигрышами армейцев у «Реала» — пусть в тот момент переживавшего кризис, но все же на голову превосходившего барселонцев по «объему таланта».
Краснодарская группа C — история иная, куда более заковыристая. Вот она напоминает «группу смерти» — со скидкой, естественно, на уровень Лиги Европы, который, как ни крути, заметно ниже уровня Лиги чемпионов. В этом еврокубке сложнее набор оппонентов получить сложно. Из первой «корзины» «Краснодару» (сам он был «посеян» во второй) выпал «Базель». Швейцарский клуб на самом деле грозная сила. Следует помнить, например, что в позапрошлом сезоне он вышел в play-off Лиги чемпионов, опередив в битве за путевку туда ЦСКА. С тех пор глобальных изменений, понижающих его статус, не случилось. Нацеливался на Лигу чемпионов «Базель» и сейчас. Но не сложилось: в квалификации базельцы проскочили голландский ПСВ, а затем неожиданно оступились на австрийском ЛАСК. Осечка не означает, что на них надо смотреть свысока.
«Хетафе» можно охарактеризовать примерно теми же словами, что и «Эспаньол»,— хороший, организованный и дисциплинированный испанский клуб без громких имен, но и без очевидных слабостей. Весной в национальном чемпионате он финишировал, кстати, даже на строчку выше барселонцев.
На «Трабзонспор» перед жеребьевкой, рассуждая о фаворитах Лиги Европы, как-то было не принято обращать особо пристальное внимание. Однако обратить стоит. Турецкая команда, которая по дороге к групповом этапу выбила неграндиозных, но довольно неподатливых противников — чешскую «Спарту» и греческий АЕК,— неплохо укомплектована. В ней есть очень известные футболисты — скажем, нигерийский опорник Джон Оби Микел. А летом в «Трабзонспор» перебрался и английский форвард Даниэль Старридж, который выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Ну то есть в финале он не играл, в основу попадал не так часто, но, допустим, в российском футболе игроков с таким бэкграундом немного. «Краснодар», видимо, ждет непростая борьба за прорыв в кубковую стадию.
Группа A. «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург).
Группа B. «Динамо» (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальме» (Швеция), «Лугано» (Швейцария).
Группа C. «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция).
Группа D. «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия).
Группа E. «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), «Клуж» (Румыния).
Группа F. «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория» (Португалия).
Группа G. «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейенорд» (Нидерланды), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия).
Группа H. ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).
Группа I. «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина).
Группа J. «Рома» (Италия), «Боруссия» (Германия, Мёнхенгладбах), «Истанбул» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия).
Группа K. «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулвергемптон» (Англия), «Слован» (Словакия).
Группа L. «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Нидерланды).
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