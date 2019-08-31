«Краснодар» попал в ровную компанию

Итоги жеребьевки стартующего 19 сентября группового раунда Лиги Европы вышли разными для двух его российских участников. ЦСКА получил группу, в которой выглядит железным претендентом на выход в play-off с первого или второго места: в ней наряду с испанским «Эспаньолом» ему предстоит соперничать с представителями невысоко котирующихся чемпионатов — болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем». Квартет «Краснодара» ровнее и мощнее. Краснодарцам в группе предстоит иметь дело со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором». Никого из его оппонентов не отнесешь к слабакам, считающим за счастье просто выступление на групповом этапе.

Результаты этой жеребьевки те, кто переживает за ЦСКА, должны были встретить с облегчением. Собственно, уже «посев» в верхней «корзине» страховал армейцев от попадания именно в «группу смерти». Та, которая ему досталась, похожа на «квартет жизни», такой квартет, из которого гранд отечественного футбола даже в неидеальном состоянии просто обязан выходить в play-off.

Забавно, что в армейской группе H очутились два клуба, уже столкнувшиеся друг с другом в рамках текущего еврокубкового сезона. Болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош» сыграли друг с другом на самой ранней стадии Лиги чемпионов. «Ференцварош» взял верх, но затем, пройдя еще и мальтийскую «Валлетту», срезался на хорватском «Динамо». В общем, обе команды очутились в конце концов во втором по статусу еврокубке, который им подходит больше главного. Впрочем, и в Лиге Европы на многое они, сильно уступающие представителям ведущих лиг в плане финансовых и кадровых возможностей, вряд ли претендуют.

По сути, единственной ровней ЦСКА в группе является «Эспаньол». Это седьмая команда предыдущего чемпионата испанской лиги, которая состязается с высшим английским дивизионом за право называться лучшей в Европе. «Эспаньол» не то чтобы искрит громкими именами (в его заявке их, по сути, нет), но по крайней мере выглядит командой здорово сбалансированной, крепкой во всех линиях. Ну и натасканной на серьезные рубки благодаря выступлениям в могучем чемпионате, где время от времени тебя испытывают на прочность «Барселона», «Реал» или «Атлетико». В поисках причин верить в то, что и «Эспаньол» ЦСКА вполне по зубам, далеко заглядывать не приходится. Достаточно воскресить в памяти осень 2018 года с двумя выигрышами армейцев у «Реала» — пусть в тот момент переживавшего кризис, но все же на голову превосходившего барселонцев по «объему таланта».

Краснодарская группа C — история иная, куда более заковыристая. Вот она напоминает «группу смерти» — со скидкой, естественно, на уровень Лиги Европы, который, как ни крути, заметно ниже уровня Лиги чемпионов. В этом еврокубке сложнее набор оппонентов получить сложно. Из первой «корзины» «Краснодару» (сам он был «посеян» во второй) выпал «Базель». Швейцарский клуб на самом деле грозная сила. Следует помнить, например, что в позапрошлом сезоне он вышел в play-off Лиги чемпионов, опередив в битве за путевку туда ЦСКА. С тех пор глобальных изменений, понижающих его статус, не случилось. Нацеливался на Лигу чемпионов «Базель» и сейчас. Но не сложилось: в квалификации базельцы проскочили голландский ПСВ, а затем неожиданно оступились на австрийском ЛАСК. Осечка не означает, что на них надо смотреть свысока.

«Хетафе» можно охарактеризовать примерно теми же словами, что и «Эспаньол»,— хороший, организованный и дисциплинированный испанский клуб без громких имен, но и без очевидных слабостей. Весной в национальном чемпионате он финишировал, кстати, даже на строчку выше барселонцев.

На «Трабзонспор» перед жеребьевкой, рассуждая о фаворитах Лиги Европы, как-то было не принято обращать особо пристальное внимание. Однако обратить стоит. Турецкая команда, которая по дороге к групповом этапу выбила неграндиозных, но довольно неподатливых противников — чешскую «Спарту» и греческий АЕК,— неплохо укомплектована. В ней есть очень известные футболисты — скажем, нигерийский опорник Джон Оби Микел. А летом в «Трабзонспор» перебрался и английский форвард Даниэль Старридж, который выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Ну то есть в финале он не играл, в основу попадал не так часто, но, допустим, в российском футболе игроков с таким бэкграундом немного. «Краснодар», видимо, ждет непростая борьба за прорыв в кубковую стадию.

Алексей Доспехов