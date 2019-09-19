Перевозчики Казани просят 900 млн рублей в качестве компенсации проезда за льготников

Казанские перевозчики просят у властей ежегодно выделять 900 млн руб. в качестве компенсации проезда льготных категорий граждан, передает «Казанский репортер» со ссылкой на главу Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова.

По его словам, именно такая сумма необходима для компенсации льготников «полным рублем». Отказ от этого приведет к повышению цены за проезд, поскольку перевозчики терпят убытки. Только за прошлый год в Казани перевезли почти 100 млн льготных категорий граждан. За каждого льготника они получают лишь 18 рублей при стоимости проезда в 27 рублей, добавил господин Темляков.

Ранее сообщалось, что проезд в казанских автобусах может подорожать до 31 рубля. Кроме того, перевозчики настаивают на увеличении компенсации затрат на перевозку льготников с 18 до 27 руб. за поездку.

"Ъ-Казань"