Билету предложили подрасти

Перевозчики в Казани намерены инициировать увеличение тарифа на автобусные городские перевозки до 31 руб. Подорожание проезда до 27 рублей, произошедшее в начале этого года, их затрат не компенсировало. «Мы находимся в больших долгах»,- говорят они. Ранее муниципалитет обещал предпринимателям ежегодно увеличивать тариф на 1 руб.



Как сообщили “Ъ” в мэрии Казани, местные перевозчики планируют подать заявление с предложением увеличить тарифы городских пассажирских перевозок. На сколько может подорожать стоимость проезда, в мэрии не уточнили.

Учредитель ООО «Байлык №3» (работает на маршрутах №11 и №43) Руслан Юсупов рассказал “Ъ”, что казанские перевозчики намерены настаивать на повышении стоимости проезда с 27 до 31 руб., а также на увеличении компенсации затрат на перевозку льготников с 18 до 27 руб. за поездку.

Господин Юсупов пояснил, что порядок подачи заявления о повышении тарифов теперь изменился: сначала перевозчики должны получить согласие Комитета по транспорту исполкома Казани, и только потом обратиться в Госкомитет РТ по тарифам.

В настоящее время в Казани работают 14 перевозчиков, которые обслуживают 64 автобусных маршрута общей протяженностью более 1,2 тыс. км. В 2018 году они перевезли 192,2 млн. пассажиров, из них около 36% являются льготниками. 77,6% всех автобусных перевозок по городу осуществляют муниципальные предприятия. Ранее сообщалось, что совокупные доходы перевозчиков Казани в прошлом году составил 3,4 млрд руб., расходы – 4,6 млрд руб.

По данным комитета по транспорту Казани, перевозчики эксплуатируют 784 единицы подвижного состава, возраст которого не превышает 3,5 года. В 2018 году были приобретены 242 автобуса большой и средней вместимости, в том числе 104 автобуса марок «НефАЗ-5299-40-57» и Lotos-206, работающие на газомоторном топливе.

Напомним, в конце прошлого года казанские перевозчики и представители исполкома обратились в Госкомитет Татарстана по тарифам с предложением увеличить стоимость проезда в общественном транспорте с 25 до 28 руб. В обосновании перевозчики указали, что последний раз стоимость проезда менялась в 2016 году – с того момента цены на дизельное топливо выросли на 27%, на запчасти — до 80%, тарифы на электроэнергию повысились на 27%, коммунальные платежи — на 10%, а общий процент инфляции в экономике составил 11,4%.

При этом изначально перевозчики настаивали на повышении до 32 руб. – эта цена, по их расчетам, смогла бы покрыть все затраты. Сити-менеджер Денис Калинкин тогда в ответ на их доводы говорил: «Ваши расчеты экономически верны и обоснованы, мы уже знаем их наизусть». Он пообещал предпринимателям ежегодно увеличивать тарифы на 1 руб.

С февраля 2019 года тариф при наличном расчете вырос с 25 руб. до 27 руб. за одну поездку и с 23 руб. до 25 руб. — при оплате картой. Безлимитный проездной на все виды транспорта подорожал с 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., на автобус — с 1,7 тыс. до 2,3 тыс. руб. Проездной на трамвай или троллейбус стал стоить 1,5 тыс. стоить (ранее 1,1 тыс. руб.), на один маршрут автобуса — 1,3 тыс. руб. Из тарифных планов убрали проездной на 50 поездок стоимостью 750 руб.

В мэрии Казани отметили, что повышение тарифов на общественном транспорте Казани до 27 руб. лишь частично позволило компенсировать перевозчикам затраты на лизинг 350 автобусов, приобретенных перед Чемпионатом мира по футболу-2018.

Айрат Исхаков, директор МУП «ПАТП №4» (обслуживает 19 автобусных маршрутов) подтвердил, что состоявшееся в начале года повышение на 2 руб. не покрывает фактических затрат. Так, расходы ПАТП №4, относительно прошлого года, выросли на 100 млн руб., поскольку предприятие приобрело (в том числе в лизинг) 77 автобусов. Кроме того, возросли расходы на дизтопливо и затраты на фонд оплаты труда, отметил он. «Мы сейчас находимся в больших долгах. Долги перед поставщиками составляют порядка 40 млн руб. У всех перевозчиков примерно одинаковая ситуация»,- констатировал господин Исхаков.

Александр Шакиров