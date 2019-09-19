СибНИА ведет переговоры с S7

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. Чаплыгина продолжает переговоры с S7 о работе над самолетом ТВС-2ДТС, призванным заменить Ан-2. Научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов сообщил журналистам, что у S7 есть конкретные предложения. «Работа идет по фюзеляжу. Предполагается, что фюзеляж может быть частично пластиковым или частично металлическим. Сейчас прорабатывается конструкция. Эти доработки, изменения будут внесены в самолет»,— сказал Алексей Серьезнов.

Представитель СибНИА отметил, что сегодня к самолету есть интерес. «Работу не останавливаем. С S7 идет работа на подготовительном уровне. Сейчас идет организационный, переговорный период. Со стороны [председателя совета директоров S7 Group Владислава] Филева есть конкретные предложения, в том числе по конструкторскому бюро»,— сказал он.

Напомним, в начале сентября Владислав Филев рассказал «Ведомостям», что S7 заинтересована в проекте создания регионального самолета, который придет на замену Ан-2. «Мы видим для себя 100 таких самолетов, они бы летали в Сибири, на Дальнем Востоке и подвозили бы пассажиров для нашей региональной сети. Рынку нужен композитный биплан вместо Ан-2»,— говорил председатель совета директоров S7 Group.

Как писал “Ъ”, СибНИА в 2011 году предлагал ремоторизацию российских Ан-2 на базе двигателя Honeywell, но из-за малого спроса проект заглох.

О проекте читайте в материале “Ъ” «Монголия поменяет Ан-2 моторы»

Оксана Павлова