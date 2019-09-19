Главные новости к утру 19 сентября

Издатели, критики, писатели и другие представители литературной среды выступили в поддержку фигурантов «московского дела». Они потребовали пересмотреть все приговоры. О реакции общества на уголовные дела.

Тринадцать российских университетов вошло в список 500 лучших вузов по трудоустройству выпускников согласно рейтингу британской компании Quacquarelli Symonds. Из них выше всех оказались МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и МГИМО. Об отношении молодежи к высшему образованию.

Минприроды представило новую оценку запасов полезных ископаемых в России. В долларовом эквиваленте оценка запасов нефти выросла на $385 млрд, до $1,07 трлн. Стоимость нефтяных запасов составила 71,7% от ВВП за 2018 год.

Больше одного автомобиля в семье имеет 18% россиян, показал опрос ВЦИОМа. Одна машина в семье есть у 49%, еще у 33% автомобиля нет.

«Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1. О матче.

О предстоящих 19 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.