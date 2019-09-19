Главные анонсы 19 сентября

Президент России Владимир Путин в Ижевске проведет заседание военно-промышленной комиссии. По ее итогам планируется подписание контрактов между Минобороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.

В Москве состоится первое заседание Московской городской Думы в новом составе. Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября. 26 мандатов из 45 в Мосгордуме получили самовыдвиженцы, 25 из них — от мэрии и «Единой России». Еще 20 мандатов получили кандидаты оппозиции. На этапе регистрации Мосгоризбирком отказал в общей сложности 57 кандидатам, из-за чего в Москве прошли митинги в их поддержку. О новом составе депутатов

Результаты выборов в Мосгордуму Читать далее

В Москве пройдет заседание правительства РФ. На нем планируется рассмотреть проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.

В Брюсселе пройдет трехсторонняя встреча по газу в формате Россия—ЕС— Украина. Перед ее началом заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович проведет двусторонние встречи с делегациями России и Украины. Российскую делегацию возглавит министр энергетики Александр Новак, украинскую — его коллега Алексей Оржель. О предстоящих переговорах