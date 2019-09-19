13 российских университетов вошли в рейтинг лучших вузов по трудоустройству

Тринадцать российских университетов вошли в список 500 лучших вузов по трудоустройству выпускников согласно рейтингу британской компании Quacquarelli Symonds (QS), на который обратил внимание РБК. Из них выше всех оказался МГУ имени Ломоносова, который занял 101-ю строчку. В список также вошли:
Возглавили мировой рейтинг Массачусетский технологический институт, а также Стэнфордский и Калифорнийский университеты.
Напомним, согласно последнему исследованию РАНХиГС, только третья часть молодых людей считает качественное высшее образование важнейшим фактором при устройстве на работу. По их мнению, большее значение имеют опыт работы, готовность много трудиться и нужные связи.
О том, почему высшее образование стало обесцениваться, читайте в материале «Огонька» «Лишнее высшее».
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