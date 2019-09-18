ОНК попросила проверить действия ОМОНа после жалобы Устинова на избиение при задержании

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к руководителю Росгвардии Виктору Золотову с просьбой провести проверку действий его сотрудников при задержании Павла Устинова, сообщил ТАСС. Ранее актер, приговоренный к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца, пожаловался в ОНК на избиение при задержании на акции 3 августа.

«В обращении я прошу главу Росгвардии провести проверку информации, изложенной в обращении Устинова, и принять меры по защите его прав»,— сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

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Ранее господин Устинов отправил в ОНК обращение, в котором сообщил, что «был избит при незаконном задержании сотрудниками Росгвардии, в результате чего получил множественные травмы». По словам секретаря комиссии, актер жалуется на боли в спине, а врачи СИЗО оказывают ему помощь и дают лекарства. Обращение Павла Устинова также направлено в адрес уполномоченного при президенте России по защите прав человека Татьяны Москальковой и омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой.

Напомним, 16 сентября 23-летний актер Павел Устинов был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа (применение насилия в отношении представителя власти — ст. 318 УК РФ). Суд вынес приговор на основании показателей свидетелей, не приобщив к делу видеозапись задержания. Павел Устинов свою вину не признал.Вынесенный Тверским судом приговор получил широкий общественный резонанс.

Российские деятели культуры начали акцию «Я/Мы Павел Устинов». В числе тех, кто поддержал актера,— Константин Райкин, режиссеры Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший и Алексей Красовский, Константин Богомолов, Максим Галкин, Сергей Шнуров, Сергей Лазарев, актеры театра и кино. Также в его поддержку выступили глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена, священнослужители Русской православной церкви и школьные учителя. В его поддержку у здания администрации президента прошли одиночные пикеты. В Кремле, комментируя дело, напомнили, что президент не может влиять на решения судов, но Павел Устинов имеет право обжаловать приговор.

Подробнее об обстоятельствах дела читайте в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

Политологи о том, удастся ли актерам обжаловать приговор — в материале “Ъ” «“Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить”».