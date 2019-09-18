Тосненский суд отложил рассмотрение ходатайства экс-депутата Светланы Нестеровой об УДО

Тосненский городской суд Ленинградской области отложил дату рассмотрения ходатайства бывшего депутата петербургского Заксобрания Светланы Нестеровой об условно-досрочном освобождении. Соответствующее заседание должно было состояться 13 сентября, однако было перенесено на 14 октября. Изначально предполагалось, что оно состоится на территории женской ИК №2, где содержится осужденная, но теперь пройдет непосредственно в здании суда, сообщает АБН.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ходатайство адвокатов осужденной за взятку экс-депутата ЗакСа об УДО было зарегистрировано 21 августа.

Напомним, что депутата предыдущего (V) созыва Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Светлану Нестерову признали виновной в получении взятки в размере 4,8 млн рублей при совершении махинаций с денежными средствами, выделенными из городского бюджета в рамках депутатской поправки, и приговорили к пяти годам колонии.