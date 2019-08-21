Осужденная за взятку экс-депутат петербургского ЗакСа Светлана Нестерова попросила об УДО

Тосненский городской суд Ленобласти зарегистрировал ходатайство адвокатов осужденной за взятку экс-депутата Заксобрания Петербурга Светланы Нестеровой об условно-досрочном освобождении. В настоящий момент бывшая народная избранница отбывает наказание в женской исправительной колонии в поселке Ульяновка. Ранее защита Нестеровой обжаловала вынесенный ей приговор, однако апелляционная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда изменила его лишь в части зачета срока. Из-за этого право на УДО было отсрочено, сообщает АБН.

Напомним, что депутата предыдущего (V) созыва Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Светлану Нестерову признали виновной в получении взятки в размере 4,8 млн рублей при совершении махинаций с денежными средствами, выделенными из городского бюджета в рамках депутатской поправки, и приговорили к пяти годам колонии.