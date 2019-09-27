Aprol bar и Logovo

Aprol bar

Выдающийся паштет из печени кролика

Aprol bar Фото: пресс-служба ресторана

Новый бар известных архитекторов Валерия Лизунова и Анжелы Моисеевой расположен неподалеку от их предыдущего проекта, бара Prscco, и называется Aprol. Нетрудно догадаться, что за основу концепции взят знаменитый итальянский аперитив. И, как и в случае с Prscco bar, монопродукт определил всю стилистику заведения: жизнерадостный оранжевый колор, «летящий» над залом микеланджеловский Давид, эпатажные черные фикусы и захватывающий дух вид на крыши и купола Замоскворечья — все вместе рождает мысли о лете, солнце, пляже, Италии и безудержном dolce far niente, еще более разудалом и легкомысленном, чем в «Prscco баре», потому что апероль всегда способствует этому больше, чем просекко. За кухню обоих заведений отвечает итальянский шеф Мариано Валерио, знакомый московской публике по работе в ресторанах Tutto Bene, Bosco, Barlotti. В Prscco bar меню теперь больше ориентировано на итальянскую классику, а в Aprol все меню «вертится» вокруг апероля — тут царит то же оранжевое веселье, что и в интерьере. При этом меню оказалось довольно большим, это не одни лишь закуски под коктейли, хотя и таких имеется целый раздел: мини-брускетты с тапенадом из маслин и томатов (210 руб.), тако с креветками и гуакамоле на листьях салата (370 руб.), паста из баклажанов на хлебцах (210 руб.), паштет из артишоков с домашними чипсами (210 руб.). Помимо этих легких закусок имеется raw bar c вездесущими тартарами и севиче, несколько салатов, замечательный паштет из печени кролика с медом алоэ и пудрой из кофе (840 руб.) — на мой взгляд, один из лучших в городе, а еще запеченная лопатка ягненка с муссом из батата и соусом из тамаринда (670 руб.), телячья вырезка с белыми грибами, картофельным муссом и попкорном из гречки (890 руб.) и креветки гриль с соусом чимичурри (650 руб.). Что касается коктейльной карты от известного бартендера-«гастроботаника» Дениса Миллионова, то нетрудно догадаться, что основу его составляют всевозможные спритцы, в том числе «Дальневосточный» с икрой из земляники и апероля вприкуску (550 руб.) и классический «Апероль-спритц», который еще несколько дней, до конца сентября, продают по «промоцене» в 185 руб. Также стоит обратить внимание на солоновато-пряный «Старый Новый» с ромом, настоянным на таволге, сиропом алычи и вытяжкой фиалки килайи (550 руб.) и шоты с ягодными аперолями с персиком, клубникой и красной смородиной (все по 150 руб.). В других авторских миксах используются настойки пижмы, василька, шафрана, матча и саган-дайля. Работает новый бар только по вечерам, и в скором времени тут будут проходить спектакли барно-гастрономического иммерсивного театра. Сейчас к премьере готовится постановка «Чарли на шоколадной фабрике», где в качестве главных исполнителей выступят Денис Миллионов со своей командой барменов (кстати, и в обычные вечера их работает по пять человек за стойкой, и это тоже своего рода шоу), а также профессиональные актеры. Аналогичные представления регулярно проводятся в барах Ивисы и прочих знаковых локациях Европы. Вот докатилась волна и до Москвы. Не сомневаюсь, что барный театр быстро найдет своего зрителя. Ведь еще совсем недавно и про апероль тут никто не слыхивал, и слово «шприц» имело только одно, совсем другое основное значение.

Aprol bar (4 / 5) Большая Татарская улица, владение 5

Logovo

Нежданное крем-брюле с кардамоном

Logovo Фото: пресс-служба ресторана

Еще один ресторан с охотничьим меню появился в Москве, пополнив не слишком обширный список тематических заведений во главе с «Честной кухней», Cacciatore и давнишней «Экспедицией». Вопреки своему угрюмому мрачному названию ресторан Logovo, к счастью, не застрял в стилистике дремучих 90-х прошлого века, но оказался относительно современным заведением с холодным казенным интерьером в стиле нулевых, полным мрамора и латуни, и «вечно молодой» французской кухней, за которую здесь отвечает шеф-повар Фабрис Лекуан, давний соратник и коллега Мишеля Шове, Давида Дессо и Жерома Кустийаса. В Москве Фабрис уже 19 лет, работал в «Эльдорадо», французском посольстве, потом вместе с Дессо открыл брассери «Нормандия Неман» и — voila — оказался в «Логове» у двух своих давних знакомых и клиентов (еще со времен «Эльдорадо»), которые и пригласили его в новый проект. Разумеется, собственники ресторана — сами заядлые охотники, и всю дичь, из который шеф творит на кухне, добывают сами. В настоящий момент это медвежатина, косуля и дикий гусь, скоро появятся кабан и дикая утка. В большинстве своем охотничьи блюда готовятся и подаются в стиле «а-ля рюс»: это жаркое из медвежатины (1320 руб.) с овощами в горшочке с малосольными огурцами и маринованными помидорами вприкуску, пельмени из медвежатины (920 руб.), дикий гусь с яблоками (1240 руб.). Но самое примечательное в меню вовсе не это, а милые сердцу каждого любителя французской кухни классические блюда — от хрустящего ломтя багета с тонким слоем фуа-гра, который подается к «медвежьему» жаркому, до яйца пашот с форелью (720 руб.), паштета из фуа-гра (1260 руб.), лукового супа (520 руб.), соте из креветок по-провански (720 руб.), ля бурид с морепродуктами (980 руб.), филе утки с картофельным трюфельным пюре (1160 руб.), цыпленка с розмарином (740 руб.) и турнедо с соусом бордолез (780 руб.). Полагаю, что главная добыча, которую можно ухватить в «Логове», кроется именно в этих позициях — ведь в Москве сейчас практически не осталось ресторанов с классической французской кухней, а любители ее, смею надеяться, «не перевелись еще на земле русской». То же относится и к обширному разделу французских десертов, в котором представлен весь ассортимент из нестареющей «бабушкиной» кулинарной книги — эклер с карамелью (420 руб.), крем-брюле с малиной и кардамоном (420 руб.), мийфей с абрикосом (420 руб.), шоколадный фондан (420 руб.) и, конечно же, бриошь с мороженым (420 руб.).