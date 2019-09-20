Оля в плену

Оля Беляева вместе с мамой, папой, старшей сестрой и младшим братом живет в селе Хрущевка Липецкой области. У девочки тяжелое заболевание — злокачественная опухоль головного мозга. Сложная операция, высокодозная химиотерапия и аутотрансплантация костного мозга полностью убрать ее не смогли. Помочь Оле может только протонное облучение, и провести его готовы петербургские медики. Но стоит такое лечение очень дорого — больше 2 млн руб. В семье, где работает один папа, таких денег нет. А значит, помочь девочке можем только мы с вами.

Оле пора спать.

— Мам, почитай мне про Рапунцель! — просит она.

Юлии, кажется, даже не надо открывать книгу: она столько раз читала ее дочери, что знает эту историю наизусть. Но Оля просит еще и еще. Это любимая ее сказка. Почему? На этот вопрос Оля фыркает и смеется: мол, как можно не понимать таких простых вещей. Ну конечно же, потому, что у Рапунцель очень длинные и красивые волосы.

У Оли тоже были красивые волосы. Но сейчас их нет. Потому что Оля, как и ее любимая героиня, оказалась в плену. Только не у злой колдуньи, а у смертельно опасной болезни. У девочки рак мозга.

Все началось, когда Оле было три года. Она стала жаловаться, что болит голова, потом родители заметили, что дочь как-то странно моргает и заводит глаза вправо.

Сразу обратились к врачам. Электроэнцефалограмма выявила у девочки эпиактивность мозга, невролог прописал противосудорожный препарат, чтобы приступы прекратились. Потом сделали МРТ — и нашли в задних отделах правой лобной доли опухоль. Олю срочно госпитализировали в московскую клинику и прооперировали. Все прошло хорошо, головные боли у девочки прекратились.

А потом врачи озвучили результаты гистологии опухоли — она оказалась злокачественной. Для уточнения диагноза ткани отправили в Германию. Скоро пришел ответ: вариант эмбриональной опухоли головного мозга. Это редкая и очень коварная опухоль, возникающая внутриутробно.

— Никогда не забуду тот звонок врача,— вспоминает Юлия.— Мы долго ждали результатов гистологии, и вот… Я в те дни все время рыдала, муж преданно и неотрывно меня утешал. А потом мы стали консультироваться со специалистами, узнали, что варианты излечения есть,— и начали бороться.

Хирурги были уверены, что удалили опухоль полностью. Но томография, которую сделали после операции, показала, что часть образования осталась. Начались курсы химиотерапии. Потом Оле провели аутологичную трансплантацию костного мозга — трансплантат взяли у самой девочки. В результате опухоль уменьшилась. Уменьшилась, но не исчезла.

Остается последний вариант: протонная терапия, при которой доза радиации идет точно в патологические клетки, не затрагивая здоровые участки мозга, расположенные рядом. В России есть один центр, где проводят протонное облучение,— это Медицинский институт имени Березина Сергея (МИБС) в Петербурге.

Оля — добрая, неконфликтная и очень опасливая. К чужим людям относится настороженно: должно пройти немало времени, чтобы девочка пошла на контакт. Обожает сестру и брата — восьмилетнюю Алену и двухлетнего Алешу. В частых отлучках очень скучает по ним и постоянно просит позвонить по скайпу.

А еще она скучает по своим волосам, которых лишилась после химиотерапии. Нарядится в красивое платье, начинает танцевать, а потом остановится у зеркала — и долго разглядывает себя. Как будто не узнает.

— Мама, у меня же вырастут снова волосы?

— Конечно,— отвечает Юлия.— У тебя будут такие же красивые косы, как у Рапунцель!

Обязательно будут, но сначала девочке нужно пройти курс протонной терапии. Вызволить Олю из плена ее болезни можем мы. Пусть у этой сказки будет счастливый финал.

Для спасения Оли Беляевой не хватает 1 160 800 руб. Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «У Оли злокачественное образование головного мозга — эмбриональная опухоль. Учитывая возраст ребенка и расположение опухоли, для ее удаления необходимо протонное облучение. Главное преимущество этого вида лечения — возможность подавать дозы радиации в центр опухоли, одновременно снизив интенсивность излучения на ее границе. Это минимизирует воздействие на здоровые клетки головного мозга». Стоимость протонной терапии 2 409 800 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 49 тыс. руб. Не хватает 1 160 800 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Олю Беляеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Оли — Юлии Вячеславовны Беляевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Артем Костюковский, Липецкая область