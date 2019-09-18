На вторичном рынке Москвы в августе на 15% снизилось количество сделок

Росреестр зафиксировал 10,7 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи в августе текущего года. Это на 15% меньше, чем в июле (12,6 тыс.), сообщается на сайте ведомства.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов считает, что снижение может быть связано с сезонными колебаниями. «Помимо традиционного сезонного спада покупательской активности, возможно, влияние на вторичный рынок недвижимости могло оказать ожидание заявленного экспертами изменения ключевой ставки ЦБ, о снижении которой до минимальных 7% регулятор заявил в конце лета»,— приводит пресс-служба слова господина Майданова.

За январь—август 2019 года зарегистрировано 95,3 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи, что на 1,2% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщалось ранее, за год объем предложения на первичном предложении вырос на 22%, превысив 1 млн кв. м. При этом ситуация на рынке крайне неоднородна: на рынке ожидают дефицита жилья дешевле 7 млн руб., которое раскупают быстрее всего.

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