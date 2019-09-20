Кухонная борьба

Не успели рестораторы обрадоваться готовящемуся эксперименту по замене СанПиН на новую «Белую книгу индустрии гостеприимства», которая должна отменить устаревшие и избыточные требования к заведениям, как обнаружили, что стали мишенью в необъявленной войне. По данным «Опоры России», с апреля по сентябрь на телеканалах вышло более 100 сюжетов, посвященных примерно 20 случаям отравлений в различных заведениях. Годом ранее, для сравнения, телеканалы рассказали только о шести подобных случаях.

Можно было бы предположить, что в российских ресторанах за год резко ухудшился сервис или возникли проблемы у поставщиков, но у бизнеса есть более интригующая версия. Источником сюжетов были материалы Роспотребнадзора — службы, которая сегодня занимается проверкой ресторанов и выступает против «Белой книги» и за доработку существующих СанПиН. В «Опоре России» считают, что за кампанией в СМИ стоит именно Роспотребнадзор, который начал предавать любой факт отравления максимально широкой огласке. Когда придет время подводить итоги эксперимента, это поможет службе аргументированно заявить о том, что отмена существующих многие годы нормативов чревата катастрофой, поясняют в «Опоре России».

Косвенно версию подтверждает и появление 11 сентября на сайте Роспотребнадзора инструкции о том, что делать в случае отравления в кафе или ресторане. Один из участников рынка назвал это «вопиющим случаем», создающим презумпцию виновности рестораторов. Сам он утверждает, что рестораны находятся даже не в первой десятке источников отравлений. Доказать причастность заведения непросто: необходимы медицинские документы, которые подтвердят, что отравление вызвали конкретные продукты в определенное время и при определенных условиях, поясняет адвокат НЮС «Амулекс» Екатерина Олецкая.

Роспотребнадзор сегодня не слишком любят на ресторанном рынке. Основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, где Роспотребнадзор якобы обнаружил многочисленные нарушения, и вовсе обвиняла службу в фальсификации проб и называла действия «местью» за ее позицию против СанПиН. В самой службе просьбу о комментарии проигнорировали.

Желание Роспотребнадзора продолжить диктовать правила игры рестораторам понять можно. Во времена Геннадия Онищенко, который возглавлял службу в 2004–2013 годах, та часто была инструментом в политических конфликтах, запрещая импорт то латвийских шпрот, то грузинского вина. Теперь же для продуктовых санкций участие Роспотребнадзора не требуется. Но службе стоит помнить, что война с рестораторами настроит против нее весь рынок быстрее, чем любые устаревшие нормативы. А быть регулятором отрасли, которая уверена в твоей непорядочности, может оказаться крайне сложно.