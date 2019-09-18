Коллекцию Айшат Кадыровой разместили в «Гименее»

Дочь Рамзана Кадырова открыла в Москве бутик одежды. Магазин располагается в люксовой галерее «Гименей» в центре столицы. Айшат Кадырова возглавляет модный дом Firdaws с 2016 года. За это время она представила несколько новых коллекций. Основное направление — модная мусульманская одежда. Будет ли востребована эта коллекция в Москве? Выясняла Виктория Феофанова.

Известных гостей на открытии столичного бутика дочери Рамзана Кадырова Айшат было много. Рэпер Тимати, например, специально ночью вылетел из Лос-Анджелеса, потому что «опоздать варианта не было» — так он написал в Instagram. Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в соцсетях рассказала историю о том, как Айшат Кадырова сшила ей платье, в котором она ошеломила Катар. А телеведущая Ольга Бузова удивила своих поклонников скромным голубым платьем и поблагодарила главу Чечни за приглашение.

Модный дом Firdaws открылся в галерее «Гименей» в полутора километрах от Кремля и где-то между бутиков Mercury и Brioni. Айшат Кадырова представила там женскую и мужскую коллекции, а также аксессуары и духи. Цены на повседневную одежду начинаются от 10 тыс. руб. Вечерние платья, обязательно в пол, стоят от 50 тыс. и доходят до 250 тыс. Вся одежда сшита в лаконичном исламском стиле — таких вещей в Москве немного, отметила президент Союза русских байеров Елена Бугранова: «Это одежда очень достойного уровня, благопристойной моды. Естественно, перед тем как дизайнер создает коллекцию, он всегда выбирает себе целевую аудиторию. Я думаю, что у Айшат целевая аудитория есть. Ниша благопристойной моды не заполнена».

Настя Ройзман — об исламской моде Читать далее

Коллекционные вечерние платья сшиты вручную, и это удовлетворит запрос на индивидуальность, подчеркнула гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «В Москве, безусловно, большое количество мусульманского населения. В принципе, по России это около 14%, и среди жителей Москвы этот процент даже выше. Но потребителями этой одежды не обязательно должны являться представители мусульманской веры. Это все те, кому этот стиль нравится. Если человек не носит хиджаб, он все равно носит платья, блузки, в которых может быть выражена такая национальная аутентичность.

У одежды, которая имеет ярко выраженный стиль, всегда есть потребители».

Многие эксперты и представители модной индустрии, извинившись, отказывались комментировать “Ъ FM” открытие бутика Айнуш Кадыровой. Некоторые из них отмечали, что коллекцию модного дома Firdaws сложно оценивать с точки зрения стиля и высокой моды.

Модный дом Firdaws в 2009 году основала супруга главы Чечни Медни Кадырова. Флагманский бутик находится в Грозном.