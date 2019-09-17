Лидеры оппозиции в Петербурге попросили ЦИК привлечь СКР к ситуации в МО «Озеро Долгое»

Руководители региональных отделений партий «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» в Петербурге обратились к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой привлечь Следственный комитет к ситуации, сложившейся в ИКМО «Озеро Долгое». Об этом в соцсетях сообщила лидер петербургских «эсеров» Марина Шишкина.

В обращении перечислен ряд зафиксированных в данном муниципалитете нарушений. В виду этого оппозиционеры просят главу Центризбиркома обеспечить возможность проведения проверки хранящихся в ИКМО бюллетеней в присутствии членов ГИК, самой муниципальной избирательной комиссии и кандидатов. Материалы проверки действий ИКМО рекомендуется направить в СКР.

Напомним, что инциденты в ИКМО «Озеро Долгое» начались в ночь после выборов 8 сентября. На данный момент итоги голосования в муниципалитете до сих пор официально не подведены. Возле помещения, где хранятся бюллетени, установлено круглосуточное дежурство, которое несут наблюдатели и кандидаты от оппозиции.