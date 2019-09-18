МТС протестировала системы безопасного дорожного движения в сети 5G

МТС совместно с правительством Москвы протестировали решения для безопасного дорожного движения в сети 5G на территории выставочного комплекса ВДНХ, следует из сообщения компании. Партнером пректа выступила Huawei и системный интегратор NVision Group (входит в группу МТС).
Оператор продемонстрировал три сценария использования сети 5G для повышения безопасности на дорогах:
Во всех случаях обмен данными осуществляется через сеть 5G. По оценкам МТС, если 80% автомобилей будут обладать подобными системами, количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться примерно вдвое.
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