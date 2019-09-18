МТС протестировала системы безопасного дорожного движения в сети 5G

МТС совместно с правительством Москвы протестировали решения для безопасного дорожного движения в сети 5G на территории выставочного комплекса ВДНХ, следует из сообщения компании. Партнером пректа выступила Huawei и системный интегратор NVision Group (входит в группу МТС).

Оператор продемонстрировал три сценария использования сети 5G для повышения безопасности на дорогах:

система «Умный обгон» направлена на улучшение обзора при обгоне и позволяет водителю получать по сети 5G на монитор своего автомобиля видео с камер, установленных на других транспортных средствах;

решение «Умный перекресток» разработано для минимизации слепых зон и работает по модели взаимодействия между автомобилем и городской инфраструктурой;

проект «Безопасный пешеход» позволяет пешеходу получить предупреждение о приближающемся автомобиле на смартфон или очки дополненной реальности, а автомобилям — обмениваться видео с фронтальных камер на других транспортных средствах.

Во всех случаях обмен данными осуществляется через сеть 5G. По оценкам МТС, если 80% автомобилей будут обладать подобными системами, количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться примерно вдвое.

Юлия Тишина