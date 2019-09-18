Сибирские священники призвали пересмотреть приговоры по «московскому делу»

Российские священнослужители потребовали пересмотреть приговоры, вынесенные фигурантам уголовных дел после массовых протестов в Москве. Соответствующее открытое письмо, опубликованное изданием «Православие и мир», подписали 52 представителя Русской православной церкви.

Среди них оказались четыре сибиряка: настоятель храма святого апостола Иоанна Богослова из Томска Иерей Дионисий Землянов, клирик Спасского собора из Минусинска Красноярского края Иерей Сергий Круглов, клирик Всехсвятского храма Междуреченска в Кемеровской области Иерей Александр Ситников и клирик Томской епархии Иерей Сергий Шапкин.

Представители церкви выразили обеспокоенность, что «вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых». В пример они привели случай одного из осужденных, Константина Котова, который, по их мнению, не совершал никаких преступных действий в отношении власти и был «подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию».

«Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок»,— говорится в открытом письме. Священники обратились к органам власти, отметив, что «судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер» и призвали всех усиленно молиться о заключенных, стране, власти и народе.

Напомним, этим летом в столице начались протесты после того, как независимые кандидаты в Мосгордуму начали заявлять о многочисленных нарушениях во время процедуры регистрации. Массовые акции сопровождались арестами и уголовными делами о воспрепятствовании работы избиркомов и массовых беспорядках. Пока по «московскому делу» осуждено шесть человек, которые получили от двух до пяти лет колонии общего режима. Фигурантов обвиняли в призыве к экстремизму, применении насилия в отношении представителей власти и пр.

О просьбах священников — в материале “Ъ” «Милосердие — это то, к чему мы призываем»

Юлия Сасевич