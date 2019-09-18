Главные новости к утру 18 сентября

Следственный комитет получил новую оценку стоимости акций компании International Financial Technology Group, которая может значительно повлиять на ход уголовного дела основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви и других фигурантов, сообщили источники “Ъ”. Экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 млрд руб.

Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «находится в историческом моменте времени», хотя еще нет окончательных результатов выборов в Кнессет. Лидер партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман настаивает на создании правительства национального единства, в которое войдут «Ликуд», «Кахоль-Лаван» и «Наш дом — Израиль». О выборах.

Глава «Совкомфлота» Сергей Франк, руководивший им 15 лет, покидает пост гендиректора и возглавит совет директоров компании, сообщили источники “Ъ”. Новым гендиректором станет первый заместитель господина Франка и главный инженер «Совкомфлота» Игорь Тонковидов.

Роскомнадзор потребовал от «Команды 29» удалить текст об обходе блокировок, который был опубликован 2,5 года назад. Ведомство пригрозило провозащитному объединению блокировкой. О новом оборудовании РКН.

О предстоящих 18 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.