Роскомнадзор пригрозил «Команде 29» блокировкой за публикацию о блокировках

Роскомнадзор потребовал удалить от «Команды 29» удалить текст об обходе блокировок, который был опубликован 2,5 года назад, сообщило правозащитное объединение в своем Telegram-канале. Ведомство пригрозило «Команде 29» блокировкой.

«Решение запретить распространять наш материал принял Кировский райсуд Саратова»,— говорится в сообщении проекта. По словам «Команды 29» судья обосновала вынесение приговора тем, что с помощью опубликованной инструкции по обходу блокировок пользователи могут получить доступ к признанной экстремистской книге под названием «Очищение сердца и тела от грязи многобожия и неверия».

Напомним, по данным Reuters, в конце сентября Роскомнадзор протестирует новое оборудование, созданное для блокировки нежелательных ресурсов. Пилотную версию проекта запустят в Тюмени. Сейчас операторы связи якобы внедряют необходимые системы в свои сети.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Тюмень протестирует блокировку мессенджеров».