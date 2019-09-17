В российском подразделении Visa сменился гендиректор

Генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина переходит на должность главного операционного директора в регионе Северной Америки (США и Канада) и переезжает в Сан-Франциско. С 1 ноября к обязанностям гендиректора и старшего вице-президента российского офиса Visa приступит Михаил Бернер, сообщает пресс-служба компании.

Господин Бернер будет подчиняться Эндрю Торре, региональному президенту в регионе CEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), а также войдет в состав регионального управленческого совета Visa. В новой должности господин Бернер будет курировать вопросы «реализации стратегии развития бизнеса и внедрения инновационных решений на одном из стратегически важных и быстроразвивающихся рынков Visa». До этого он был членом правления и главой дирекции по работе с частными клиентами в «Citi Россия».

Одним из последних нововведений Visa в России стала услуга электронных чаевых. Сервис начали тестировать в июле в одном из московских кафе сети «Хлеб насущный».

Подробнее об услуге — в материале “Ъ FM” «Кошелек официанта пополнится электронными чаевыми».