Саудовская Аравия восстановит прежнюю мощность добычи нефти к концу сентября

Эр-Рияд восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября, заявил на пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Мы постепенно вернем добывающие мощности на прежний уровень, отдадим приоритет тем объектам, которые пострадали больше всего. Производственные мощности к концу сентября составят 11 млн баррелей в день, 12 млн — к концу ноября»,— сказал министр (цитата по Al-Arabiya).

По его словам, королевство ожидает результатов экспертизы ООН о том, кто стоит за атаками на нефтяную инфраструктуру.

Напомним, беспилотники атаковали саудовские НПЗ в конце прошлой недели, ответственность за инцидент взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».