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Президент России Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Администрация президента

Путин готов обсудить предложения КПРФ по изменению избирательной системы

Владимир Путин согласился рассмотреть предложения лидера КПРФ Геннадия Зюганова об изменении выборной системы. Об этом президент России заявил на встрече двух политиков в Кремле.

«Мы постоянно с Вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, и мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России <...> Давайте поговорим»,— ответил господин Путин на предложение лидера КПРФ (цитата по сайту Кремля).

Геннадий Зюганов заявил о готовности фракции КПРФ внести поправки в избирательное законодательство в случае, если глава государства поддержит их. Изменения должны быть направлены на создание цельной выборной системы, «где бы было и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали», считает господин Зюганов.

Напомним, одним из последних нововведений в избирательное законодательство стало экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Предполагалось, что в случае успеха систему буду применять по всей стране. Однако в ходе голосования были выявлены нарушения и в ближайшие годы, по мнению главы ЦИКа Эллы Памфиловой, распространить эксперимент не удастся.

Подробнее о нововведении — в материале “Ъ” «С "цифрой" не складывается».

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