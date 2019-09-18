Самарский банкир задержался в Москве

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца самого крупного в Самарской области Активкапитал-банка (АКБ) Григория Оганесяна. Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии. После краха АКБ его обязательства перед вкладчиками составили более 24,8 млрд руб.

По данным “Ъ”, Григорий Оганесян был задержан после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.

На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого. Тверской райсуд, в который обратилось следствие, арестовал Григория Оганесяна на два месяца.

Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. Как отмечали в ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной 2018 года был проведен ряд операций, «направленных на вывод значительной части активов», что привело к «резкому ухудшению финансового состояния организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами». Помимо этого, отмечал регулятор, руководители и собственники банка «не приняли действенных мер по нормализации» его деятельности. Более того, в действиях собственников, подчеркивал ЦБ, прослеживались «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов». Так, было установлено, что в марте 2018 года господин Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб., а через три дня уже в Самаре стал обладателем 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После краха этого банка в его балансе обнаружилась дыра в размере 24,8 млрд руб. и недостача в размере 3,9 млрд руб.

На момент краха 65,44% акций АКБ находились под контролем председателя правления Григория Оганесяна и членов его семьи. Еще 20,1% принадлежали председателю совета директоров банка Алексею Леушкину.

Григорий Оганесян — сын почетного железнодорожника России Дживана Оганесяна. Получив высшее образование, Оганесян-младший стал зампредом правления крупного регионального банка «Волга-Кредит», акционером которого являлась Куйбышевская железная дорога, а затем возглавил его. После этого господин Оганесян являлся вице-президентом банка «Солидарность», который возглавлял его знакомый, сын самарского губернатора Константина Титова Алексей Титов. А в 2005 году стал совладельцем небольшого Элка-банка, который через шесть лет его владельцы переименовали в Активкапитал-банк.

Владислав Трифонов