Грустным в России на себя не опереться

В свежем исследовании «Зоны субъективного благополучия и неблагополучия в российском обществе» заведующая Центром стратификационных исследований Высшей школы экономики Светлана Мареева на данных всероссийских опросов Института социологии ФНИСЦ РАН провела кластерный анализ субъективного (основанного на самооценке, а не на численных показателях) благополучия в РФ. Изучив оценки качества жизни людей (уровня дохода, качества питания, жилья, возможности одеться, провести досуг, образования, самореализации, медобслуживания, социальных связей и политических свобод), автор констатирует: в РФ в зону субъективного неблагополучия попадает 41% населения, к благополучным можно отнести 24%, еще 35% занимают промежуточное положение. «До 2014 года практически по всем позициям, отражающим материальные и нематериальные аспекты качества жизни, наблюдались улучшения, выражающиеся в росте доли позитивных оценок. Кризис, начавшийся в 2014 году, развернул обратную тенденцию, и сегодня ситуация близка к 2011 году, а наблюдавшееся до кризиса улучшение субъективного благополучия россиян нивелировано»,— говорится в работе.

В зону благополучия преимущественно попадает молодой городской «средний класс», а в зону неблагополучия — села, граждане старших возрастов и занятые физическим трудом. Госпожа Мареева отмечает, что зона субъективного неблагополучия формируется на основе объективных проблем, причем не столько низких доходов, не позволяющих решать текущие проблемы, сколько неудовлетворительного положения на рынке труда, здоровья и других проблем, которые люди не могут решить сами. Только 35% «субъективно неблагополучных» считают, что человек — кузнец своего счастья, а 65% согласны с тем, что качество жизни определяется внешними обстоятельствами.

Сама автор исследования, как и большинство людей из неблагополучного кластера, убеждена: без поддержки государства качество жизни не улучшится. «Сложной задачей представляется и идентификация тех, кто мог бы стать объектом социальной поддержки и мер социальной политики, поскольку монетарный критерий неэффективен, что ставит вопрос о локализации зон благополучия и неблагополучия в российском обществе»,— отмечает она. При этом граждане ждут от государства не столько материальной поддержки, сколько обеспечения справедливой оплаты труда и решения проблем с медпомощью (см. график).

Алексей Шаповалов