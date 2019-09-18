Количество не удалось качеством

Бизнес выигрывает в судах 40% споров с ФАС, говорится в экспертном «Бюллетене антимонопольной статистики» за 2018 год, и это связано не с мягкостью судей, а с недоработками ФАС и ее ориентацией на число дел. Служба предпочитает возбуждать их без указания конкретных нарушений — это дает возможность выписывать штрафы вместо предупреждений, но под них попадают и вполне конкурентные процедуры. В результате на ФАС приходится две трети всех дел, связанных с доминированием компаний, в 37 странах с развитой антимонопольной политикой. В этих условиях законопроект ФАС об ужесточении ответственности за картели может только ухудшить деловой климат.

За 2018 год суды вынесли 771 решение о нарушениях закона «О защите конкуренции» (ФЗ-135) — но в 40% случаев предпринимателям удалось оспорить решение ФАС, следует из подготовленного членом экспертного совета при правительстве Вадимом Новиковым «Бюллетеня антимонопольной статистики». Как пояснил “Ъ” автор, решений в пользу бизнеса могло быть и больше, но «российские суды склонны принимать сторону госорганов и толковать все сомнения в пользу ФАС». Так, топ-10 судей по числу рассмотренных за год подобных дел в шести из десяти случаев принимали сторону ФАС.

Практически все претензии ФАС касаются доминирования на рынке и антиконкурентных соглашений (ст. 10 и 11 ФЗ-135) — решения и постановления по ним бизнес оспаривал в 64% и 36% случаев соответственно. При этом в решениях о доминировании ФАС в 57% случаев не конкретизирует нарушений (в статье их 17). Профессор РАНХиГС Ирина Князева называет это тревожным: как антиконкурентная практика трактуется и «ущемление на рынке в результате конкурентной борьбы». Автор бюллетеня отмечает: около 90% решений по неназванным нарушениям влекут «многомесячные имитации антимонопольных процессов». Причина в том, что «нарушения конкретных пунктов часто требуют выдачи предупреждения, а "общее нарушение" позволяет возбуждать дело сразу, что влечет наложение штрафа», объясняет партнер Bryan Cave Leighton Paisner Russia Николай Вознесенский.

В борьбе с антиконкурентными соглашениями (ст. 11 ФЗ-135) ФАС также применяет наименее энергозатратный подход: почти 80% спорных решений касаются картелей — из них 92% служба фиксирует на торгах, автоматически выгружая данные из Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). «Картели» массово выявляются по косвенным признакам — снижению цены, участию одних и тех же компаний, одному IP-адресу и т. д., так как прямых доказательств сговора эта статья не требует. Сложно же доказуемых дел о согласованных действиях (ст. 11.1 того же закона) среди оспариваемых в 2018 году не было вовсе — «по статье об антиконкурентных соглашениях требования к доказательствам мягче», поясняет господин Новиков.

Директор Института повышения конкуренции Алексей Ульянов согласен с тем, что ФАС выбирает пути наименьшего сопротивления, «обвиняя в картельном сговоре малые предприятия, которые зачастую зарегистрированы по одному адресу, а крупные компании остаются вне досягаемости службы». В то же время высокий процент оспариваемых дел эксперт объясняет ориентацией ФАС на количественные показатели и низкой квалификацией службы. Согласно данным рейтинга Global Competition Review, на долю ФАС приходится 69% всех дел о доминировании в 37 странах с развитым антимонопольным правоприменением — и только 24% персонала и 4% общего «антимонопольного» бюджета. «На одно дело приходится намного меньше денежных и человеческих ресурсов, чем у других участников рейтинга»,— поясняет Вадим Новиков. В таких условиях внесенный в Белый дом законопроект ФАС об ужесточении ответственности за картели вызывает опасения экспертов: низкие стандарты доказывания вины создают для предпринимателей дополнительные риски.

Диана Галиева