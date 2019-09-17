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Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ   |  купить фото

Протест против фальсификаций на выборах в Петербурге собрал 400 участников

Санкционированный митинг «против фальсификаций на выборах» завершился на площади Ленина в Санкт-Петербурге. По данным “Ъ”, там собралось около 400 человек. Мероприятие продлилось около часа и обошлось без задержаний и провокаций.

Речи произнесли избранные оппозиционные муниципальные депутаты, депутаты законодательного собрания и активисты.

О выборах в Санкт-Петербурге читайте в публикации “Ъ-CПб” «Счет, да не тот».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург


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