Проблемный дом на Захаржевской улице в Пушкине пообещали сдать до конца года

Представители застройщика — ООО «УК "Захаржевская 14"» — пообещали завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию проблемный жилой дом на одноименной улице в городе Пушкин до конца текущего года. В настоящий момент объект готов на 60%, сообщили в городском комитете по строительству.

Жилой дом на 81 квартиру общей площадью более 4,8 тыс. кв. м по адресу: Захаржевская улица, 14, лит. А начали возводить в 2015 году. Первоначально его должны были сдать в 2017 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге ввели в эксплуатацию все проблемные объекты обанкротившегося застройщика ГК «Город». Последним стал жилой корпус в ЖК «Прибалтийский» в Красносельском районе.