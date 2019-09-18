Китайская кухня заняла Москву

Рост числа китайских туристов и укрепление связей РФ и КНР могли стимулировать рестораторов к запуску нового заведения китайской кухни J.Z. Peking Duck. Ресторан занял рекордные 2 тыс. кв. м в центре Москвы, что почти в шесть раз больше средней для рынка площади. Проект, который может быть связан с выходцами из БТА Банка, выглядит рискованным из-за масштаба и высоких ставок аренды.

Об открытии ресторана китайской кухни J.Z. Peking Duck в Москве на Цветном бульваре сообщил “Ъ” консультант сделки Colliers International. Заведение площадью 2 тыс. кв. м займет три этажа в здании недалеко от метро «Цветной бульвар» и универмага «Цветной». На первом этаже расположен зал быстрого обслуживания «Цын Фын Баузы», где представлены китайские манты, пельмени, лапша, закуски, рис и пр. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков не припоминает других ресторанов подобного размера в России. По его словам, большим считается заведение площадью около 500 кв. м, средним — 250–350 кв. м.

В ресторане J.Z. Peking Duck будет около 350 посадочных мест, средний чек — 1,3–3,5 тыс. руб., говорит заместитель управляющего ресторана Наталья Богомолова. Полноценное открытие планируется на начало октября, инвестиции не раскрываются. Господин Петраков оценил примерные затраты на запуск без учета аренды в $5 млн (319,1 млн руб. по курсу ЦБ). Согласно данным Colliers International, средняя ставка на расположенной рядом улице Петровке в январе—июне 2019 года была 59–130 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, годовая аренда владельцам J.Z. Peking Duck может обходиться в сумму до 260 млн руб.

Как следует из данных на портале HeadHunter, ресторан в России развивает ООО «Джей Зет Пекинг Дак Москоу». В ЕГРЮЛ владельцем и гендиректором компании указан Владимир Романюк. Среди его друзей в Facebook — Александр Чупрун, который ранее был связан с российскими активами казахстанского БТА Банка Кенеса Ракишева. В начале сентября господин Чупрун опубликовал в своем Instragram фотографии интерьеров и блюд J.Z. Peking Duck. После того как “Ъ” направил ему вопросы в Facebook, аккаунт Александра Чупруна в Instragram был закрыт.

Представитель господина Ракишева подтвердил “Ъ”, что Александр Чупрун ранее работал в БТА. Он добавил, что сам банк к J.Z. Peking Duck отношения не имеет. Сегодня ресторан под таким названием работает в Казахстане. По данным «СПАРК-Интерфакс», с ним связана местная компания J.Z. Peking Duck Global, которую возглавляет Фарид Яушев. Человек с таким же именем выступает учредителем московского ООО «Цын Фын», созданного в марте 2019 года. J.Z. Peking Duck — китайская франшиза, инвесторы проектов в Казахстане и России — граждане КНР, утверждает Наталья Богомолова. По ее словам, Фарид Яушев был консультантом проекта в Москве, а господин Романюк руководил строительством. «Фамилия Чупрун мне не знакома»,— говорит она.

Цветной бульвар — хорошая локация, но китайская кухня все же пользуется в Москве ограниченной популярностью, отмечает владелец Novikov Group Аркадий Новиков. Андрей Петраков добавляет, что в проектах масштаба J.Z. Peking Duck любое колебание спроса может привести к серьезным потерям. К тому же, добавляет он, в Москве более востребованы китайские рестораны «эконом» и среднего ценовых сегментов. Возможно, владельцы J.Z. Peking Duck ориентируются на выходцев или туристов из КНР, но дорогой китайский ресторан все равно вряд ли станет хитом, рассуждает эксперт. Как сообщала АТОР, туристы из Китая были лидерами по въезду в РФ в январе—июне 2019 года: их число выросло на 32%, до почти 592 тыс. человек.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова, Никита Щуренков