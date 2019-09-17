Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира

Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Дина Аверина победила в соревнованиях с мячом, второе места заняла ее сестра Арина Аверина, третье — Лина Ашрам из Израиля. Екатерина Селезнева победила в упражнении с обручем, второе место заняла спортсменка из Израиля, третье — Дина Аверина.

Подробнее о чемпионате мира в Баку — в публикации “Ъ” «Российские "художницы" сосредоточатся на личном многоборье».