Российские «художницы» сосредоточатся на личном многоборье

Более трехсот участниц из 62 стран стартуют сегодня в чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, где на ковре Национальной арены гимнастики, вмещающей 9 тыс. зрителей, спортсменки разыграют не только 9 комплектов наград, но также путевки на Олимпийские Игры 2020 года в Токио. Главными фаворитками предстоящих индивидуальных и групповых соревнований по многолетней традиции являются представительницы сборной России.

На чемпионате мира, который пройдет с столице Азербайджана и имеет статус лицензионного, будут разыграны 9 комплектов медалей: в командном турнире у «личниц», в личном многоборье, в четырех отдельных видах индивидуального многоборья, в групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений. Право выступить на Играх 2020 года в Токио получат 16 спортсменок по итогам индивидуального многоборья, но не более двух гимнасток от страны. В групповых упражнениях лицензии завоюют пять сильнейших команд, за исключением России, Италии и Болгарии, уже получивших право выступить на Играх в Японии на прошлогоднем чемпионате мира в Софии. Из Болгарии самая титулованная в мире российская сборная привезла, напомним, 7 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды и заняла первое место в медальном зачете (по одному золоту на счету представительниц Италия и Болгарии). Поэтому неудивительно, что именно российские гимнастки снова являются главными претендентками на победу и в предстоящем турнире. В индивидуальных видах программы чемпионата сборную России представят сестры Аверины — Арина и Дина, завоевавшие по три золотые медали на чемпионате Европы этого года, а также прекрасно зарекомендовавшие себя на прошлом чемпионате мира в Болгарии. Дина первенствовала там пять раз, а Арина взяла одно золото и две бронзы. К слову, обладательница двух мировых титулов в абсолютном первенстве Дина Аверина намерена побороться здесь за третий и в случае успеха станет пятой гимнасткой в истории, добившейся таких высот. Прежде это удалось болгаркам Марии Гиговой и Марии Петровой, а также россиянкам Евгении Канаевой и Яне Кудрявцевой.

Третьей участницей личных соревнований от России стала 24-летняя Екатерина Селезнева. Она в последний момент заменила Александру Солдатову, поскольку после одного из упражнений на турнире в Португалии недельной давности 21-летняя четырехкратная чемпионка мира потеряла сознание и из состава сборной на чемпионат была исключена. Екатерина Селезнева является победительницей финала Гран-при в упражнениях с мячом, также на ее счету пять золотых медалей летних Универсиад. Дина Аверина выступит в Баку упражнениях с булавами, лентой, мячом и обручем, Арина Аверина — с мячом, булавами и лентой, а Селезнева — с обручем, булавами и лентой. Кроме россиянок претендовать на медали будут также израильтянка Линой Ашрам, Катерина Галкина из Беларуси, итальянка Милена Балдасари, Катрин Тасева из Болгарии, украинка Влада Никольченко и японка Кахо Минагава.

В групповых упражнениях в Баку выступят олимпийские чемпионки Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Вера Бирюкова, а также Анжелика Стубайло и Анастасия Шишмакова.

Первые призеры чемпионата мира определятся во вторник в индивидуальных соревнованиях с обручем и мячом. 20 сентября пройдут финалы в многоборье и будет названа обладательница приза «Prize of Elegance». 21 сентября пройдут групповые упражнения, в ходе которых гимнастки посоревнуются с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав. По итогам дня состоится награждение победительниц в многоборье. 22 сентября чемпионат завершат финалы упражнений с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

Вера Мухина