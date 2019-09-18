Классический недобор

Два золота (Мусы Евлоева и Абуязида Манцигова), три серебра, общекомандное первенство и три олимпийские лицензии — таков итог выступления российских борцов греко-римского стиля на чемпионате мира по спортивной борьбе, проходящем в эти дни в Нур-Султане. Главными событиями со знаком минус стали на турнире поражения в 1/8 финала двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова и олимпийского призера Сергея Семенова. Второе место в зачете сборных поделили японцы и грузины (по 2–0–1).

Триумф российских «классиков» на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште, где они первенствовали в шести весовых категориях из десяти, а также хорошая готовность к чемпионату нынешнему позволяли тренерскому штабу во главе с опытным наставником Гоги Когуашвили рассчитывать на решение главной задачи, стоявшей перед командой в столице Казахстана. Россиянам предстояло завоевать олимпийские лицензии во всех шести олимпийских весах. Для этого выступавшим здесь в категориях до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг борцам было необходимо занять места не ниже шестого. Однако получилось это лишь у Сергея Емелина (до 60 кг), Артема Суркова (до 67 кг) и Мусы Евлоева (до 97 кг).

Муса Евлоев стал двукратным чемпионом мира, но на сей раз без борьбы, поскольку на финальную схватку из-за травмы не вышел другой соискатель золота — олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Артур Алексанян из Армении. «Очень хотел побороться с Артуром, готовился, настраивался, но перед финалом мне сказали, что Артур бороться не будет. Да, я чемпион, но расстроен, потому что целый год ждал этой встречи»,— цитирует ТАСС 26-летнего россиянина.

Чемпион мира прошлого года Сергей Емелин в финале весовой категории до 60 кг не выдержал натиска японца Кэнъитиро Фумиты — 5:10. Свое серебро еще один российский теперь уже экс-чемпион мира Артем Сурков получил, уступив победу со счетом 1:3 олимпийскому чемпиону 2016 года кубинцу Исмаэлю Борреро Молине.

Две награды в неолимпийских категориях — золотую и серебряную — принесли в копилку сборной России Абуязид Манцигов (до 72 кг), переборовший в финале представителя Узбекистана Арама Варданяна со счетом 9:0, и чемпион мира 2018 года Степан Марянян, уступивший победу — 4:10 — японцу Синобу Оте.

Неожиданно неудачными стали выступления двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова (до 77 кг), который в Будапеште присутствовал в качестве зрителя, и ставшего там сильнейшим тяжеловесом мира олимпийского призера Сергея Семенова (до 130 кг). То, что оба выбыли из борьбы за медали, стало понятно по итогам полуфинальных схваток их соперников, которым россияне проиграли на стадии 1/8 финала: Власов — казахстанцу Асхату Дилмухамедову — 0:3, Семенов — иранцу Амиру Гасемимонджези — 4:6. В итоге в категориях до 77 кг и 130 кг, а также в весе до 87 кг, в котором фиаско, и тоже в 1/8 финала, потерпел Александр Комаров, сборная России пока осталась без олимпийских лицензий. Но у российских борцов сохраняется возможность добрать их на весенних турнирах в Венгрии и Болгарии.

Гоги Когуашвили результатами в Нур-Султане после россыпи наград в Будапеште, конечно же, не удовлетворен. А комментируя, в частности, провал Романа Власова, главный тренер команды подчеркнул, что тот был готов как никогда, и выразил уверенность, что 28-летний борец еще себя покажет. «Власов — живой человек, дисциплинированный работяга, который живет одной борьбой, ничего другого, уверен, ему даже не снится»,— сказал он.

Валерия Миронова