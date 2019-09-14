У борцов Олимпиада начнется в Нур-Султане

Cегодня в Нур-Султане стартует отборочный к Олимпиаде в Токио чемпионат мира по спортивной борьбе, первые победители которого определятся в воскресенье в четырех весовых категориях у представителей греко-римского стиля. Основная задача объединенной сборной России — завоевать лицензии во всех шести олимпийских категориях в греко-римской, женской и вольной борьбе, команды которых возглавляют на чемпионате соответственно олимпийские чемпионы Роман Власов, Наталья Воробьева и Абдулрашид Садулаев.

Цели у всех трех российских сборных, представленных сильнейшими составами на чемпионате мира в Нур-Султане, где награды будут разыграны не в шести, как на Играх, а в десяти весовых категориях, схожие: спортсменам необходимо завоевать лицензии на право участвовать в токийской Олимпиаде-2020.

Обладателями лицензий в столице Казахстана станут борцы, занявшие в олимпийских весах места с первого по шестое.

На прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште, напомним, россияне установили абсолютный рекорд в истории объединенных чемпионатов мира, завоевав десять золотых наград — шесть в греко-римской и четыре в вольной борьбе. Поэтому неудивительно, что глава федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили уверен, что обе мужские сборные снова готовы биться за пьедестал в каждой категории. Однако необходимо учитывать, что конкуренция на предолимпийском чемпионате мира будет в высшей степени жесткая, поскольку лицензии в Токио рассчитывают завоевать представители каждой страны-участницы. «Так что с первым свистком чемпионата мира для всех сборных, по сути, и начнется Олимпиада,— цитирует господина Мамиашвили ТАСС.— Нашим ребятам надо будет справляться и с этим дополнительным ажиотажем. Но проделанная работа дает нам право рассчитывать на успех».

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, выступления подопечных которого в категориях до 55, 63, 72 и 82 кг откроют турнир, считает, что подготовлены борцы хорошо и, если они выиграют все шесть лицензий, он будет считать достойным их участие в турнире. Основными соперниками россиян являются борцы Казахстана, Ирана, Южной Кореи, Армении, Белоруссии, Японии, Кубы, Турции, Азербайджана, Украины и Грузии.

Медальный план господин Когуашвили традиционно не обнародует.

В Токио спортсмены-«классики» разыграют награды в категориях до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. В Казахстане выступят Виталий Кабалоев (до 55 килограммов), Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Роман Власов (до 77 кг), Адлан Акиев (до 82 кг), Александр Комаров (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Четыре-пять наград разного достоинства и столько же лицензий способны, по мнению их наставника Магомеда Алиомарова, выиграть здесь наши женщины в соперничестве с фаворитками — японками, китаянками, американками и украинками. В состав команды вошли Екатерина Полещук (весовая категория до 50 килограммов), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Марина Симонян (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 59 кг), Мария Кузнецова (до 62 кг), Инна Тражукова (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Любопытно будет посмотреть, в какой форме пребывает вернувшаяся в команду после рождения сына олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева, выступавшая в Лондоне в весе до 72 кг, а на Играх-2016, где стала второй, до 69 кг. В Нур-Султане она снова будет бороться в неолимпийской теперь категории — до 72 кг, однако к февральскому чемпионату Европы перейдет в олимпийский вес до 76 кг.

Минимум три золота и максимальное число лицензий стремятся заполучить на чемпионате и вольники, которых готовит Дзамболат Тедеев. Здесь под занавес соревнований на ковер выйдут Заур Угуев (весовая категория до 57 килограммов), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг).

«Хотелось бы повторить будапештский результат в четыре золота, но и выигрыш трех первых мест будет хорошим результатом. Особенно если они будут завоеваны в олимпийских весовых категориях»,— сказал господин Тедеев, уточнив, что особенно напряженными могут быть поединки россиян с борцами из США, Ирана, Азербайджана и Грузии. На Играх-2020 вольники разыграют медали в категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг.

Вера Мухина