В Санкт-Петербурге оправдали активиста, осужденного за нападение на полицейского в 2018 году

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор в отношении Михаила Цакунова, признанного Дзержинским районным судом города виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции на протестной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 5 мая 2018 года. Горсуд оправдал его за отсутствием в деянии состава преступления и признал за ним право на реабилитацию.

Михаил Цакунов был арестован в мае 2018 года и провел в СИЗО 11 месяцев. В мае 2019 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил для него наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб., взыскав с него 26 тыс. руб. на оплату стоматологических услуг для полицейского. Суд освободил его от наказания из-за времени, проведенного в следственном изоляторе. Ему был назначен штраф в размере 100 тыс. руб.

Марина Царева, Санкт-Петербург