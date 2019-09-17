ВООПИиК назвал наиболее удачные концепции по приспособлению Конюшенного ведомства

Рабочая группа петербургского отделения ВООПИиК, осмотрев выставку концепций приспособления Конюшенного ведомства под современное использование, назвала два наиболее удачные из них. Всего на оценку экспертов было представлено четыре инвестиционных проекта, разработанные ООО «Старт Девелопмент», ООО «Тандем Истейт», Государственным музеем истории Санкт-Петербурга и АО «Центр выставочных и музейных проектов».

Как сообщили в ВООПИиК, самыми удачными эксперты посчитали проекты компании «Старт Девелопмент» и Государственного музея истории Санкт-Петербурга. По словам члена президиума Совета СПб ГО ВООПИиК, искусствоведа Михаила Мильчика, «предложение компании "Старт Девелопмент" показалось наиболее серьезным и тщательно проработанным». При этом проект может быть осуществлен только в тесном сотрудничестве с администрацией Петербурга. «Второй рассмотренный нами проект Музея истории города предусматривает музейные цели, но ограничивается только комплексом Конюшенного ведомства и, на мой взгляд, очень слабо проработан»,— добавил он.

Рабочая группа ВООПИиК намерена продолжить обсуждение концепций на одном из ближайших заседаний президиума Совета общества.

Напомним, что власти Петербурга планируют определиться с концепцией приспособления Конюшенного ведомства до конца текущего года, собрав предложения от инвесторов.