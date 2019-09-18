Невольная адаптация

Крупные иностранные корпорации стали все чаще прибегать к самоцензуре на российском рынке. Последний подобный случай произошел с игрой Call of Duty: Modern Warfare, глобальный запуск которой запланирован на 25 октября. В минувшие выходные прошло ее тестирование на приставках Sony PlayStation 4. Его участники обратили внимание, что один из эпизодов происходит в вымышленной стране Кастовия, хотя ранее по сюжету предполагалась Россия. Тестирование игры в самой России Sony при этом и вовсе отменила. Интернет-пользователи предполагают, что игру могли запретить российские власти.

Версию о запрете Call of Duty: Modern Warfare в России в разговорах с “Ъ” чиновники называют «бредовой», не видя для этого формальных оснований. Однако игру уже раскритиковали консервативные медиа. Опубликованные эпизоды из нее, где показана бомбардировка российским самолетом Су-25 предположительно гражданских лиц, телеканал RT сравнил с пропагандистской короткометражкой. С резкой критикой изображения военных действий в западных компьютерных играх 16 сентября выступила и представитель МИДа Мария Захарова в интервью Telegram-каналу «Расстрига».

Западный контент в этом году уже не раз поступал на российский рынок в адаптированном виде. Самым громким случаем стал прокат биографической картины о музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен». В России вышел вариант, сокращенный на восемь минут, из которого, в частности, вырезали сцены однополого секса, употребления наркотиков и алкоголя. Сам Элтон Джон выступил против такой цензуры, назвав действия прокатчика «грустным отражением разделенного мира».

В конце июня стало известно об адаптации книги «21 урок для XXI века» писателя Юваля Ноя Харари. В главе «Постправда» на русском языке анализируются высказывания президента США Дональда Трампа во время инаугурационной речи, тогда как в оригинале на английском языке автор писал о комментариях правительства и президента РФ Владимира Путина о пребывании в Крыму в 2014 году военнослужащих без опознавательных знаков. Оказалось, что автор сам разрешил изменить содержание книги, чтобы не отталкивать читателей и избежать цензуры.

Западные компании оказываются перед выбором — либо не выпускать продукт на российский рынок, либо выпускать в отцензурированном виде. И здесь они просто трезво оценивают риски — ведь, например, даже если формальных поводов запретить многопользовательскую игру действительно нет, внутри нее есть мессенджер, где велика вероятность размещения запрещенной информации. А если она не будет удалена, то под угрозой окажется уже весь проект. Об этом Sony, чья PlayStation Network случайно пострадала в России еще в ходе блокировки мессенджера Telegram 2018 года, знает не понаслышке.