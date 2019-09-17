На агломерационные проекты Ленобласти могут выделить 2,3 млрд рублей

На агломерационные проекты Ленинградской области из федерального бюджета в 2020 году могут быть выделены 2,3 млрд рублей. Об этом было заявлено в ходе совещания по вопросам агломерации Петербурга и области в Смольном.

В рамках совещания избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов «попросил помощи федерального бюджета» на строительство метро в Кудрово, сообщили в пресс-службе администрации 47 региона.

Как ранее писал “Ъ-СПб”, Минтранс РФ не предусматривает выделение федеральных средств на строительство станции метро в Кудрово, которая, по обещаниям городской и областной администраций, должна быть введена в 2025 году.