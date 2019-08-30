«Локомотиву» выпал славный жребий

Итоги жеребьевки стартующего в середине сентября группового этапа очередного розыгрыша Лиги чемпионов получились разными для двух его российских участников. «Зенит» попал в группу, набор соперников в которой — «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг» — намекает на борьбу, пусть и непростую, за попадание в play-off. Набор же соперников в квартете, где очутился «Локомотив»,— «Ювентус», «Атлетико» и «Байер» — слишком прозрачно намекает на то, что счастьем для железнодорожников будет занять хотя бы третье место, дающее право весной продолжить еврокубковые выступления в Лиге Европы.

Реакцию тех, кто следил за тем, что происходило в четверг в Монако, на жребий, выпавший в главном еврокубке «Зениту», предсказать было нетрудно. В основном — споры о том, сильно повезло петербуржцам или в меру.

Кое-какие основания для них, конечно, были.

Рассказывая о каждом из его оппонентов, можно найти веский повод констатировать, что этот клуб не из тех, который должен вызывать у чемпиона России, нынешним летом активно поработавшего на тарнсферном рынке, чтобы еще укрепиться, страх, желание заранее сдаться.

Во второй «корзине» («Зенит» был «посеян» в первой — как лучшая команда лиги, сохраняющей место в топ-шестерке континентального рейтинга) была масса крайне неприятных вариантов — «Реал», «Тоттенхем», «Атлетико», «Боруссия». «Зениту» в качестве формально серьезнейшего среди конкурентов выпала «Бенфика». Португальский клуб — это звучный бренд, но все же отнюдь не полноценный, так скажем, гранд. Минувшей весной он добыл очередной титул чемпиона страны, но не факт, что «Бенфику», которая в рамках летнего окна рассталась с несколькими ключевыми игроками (включая проданного «Атлетико» за €126 млн вундеркинда Жуана Фелиша), и не сказать чтобы разжилась абсолютно адекватной по классу компенсацией, следует считать фаворитом и в новом сезоне. В минувшие выходные она встречалась дома с отставшим от нее в предыдущем первенстве «Порту» — и проиграла 0:2, практически без шансов. А «Порту», между прочим, совсем недавно был побит в квалификации Лиги чемпионов «Краснодаром».

«Лион» свой недавний матч во французском чемпионате — против скромненького «Монпелье» — тоже проиграл. И его еврокубковый бэкграунд шикарным точно не назовешь. Как и бэкграунд стремительно ворвавшегося в немецкую элиту лишь в середине десятилетия «Лейпцига». Это его второе появление в Лиге чемпионов. Дебютное состоялось в 2017 году, и тогда «Лейпциг» занял лишь третье место в группе, позволив опередить себя «Бешикташу» и «Порту», притом что ни того, ни другого из опередивших именно к футбольным монстрам не отнесешь. А с тех пор статус, возможности лейпцигцев принципиально, кажется, не изменились.

Но петербуржское везение — оно, конечно, относительное. Его оппоненты, действительно, не входят в когорту европейских грандов. Но каждый из них плотно укомплектован.

В каждом обнаруживаются высоко котирующиеся игроки (в «Бенфике» — Харис Сеферович, Рубен Диас, Алехандро Гримальдо, в «Лионе» — Мемфис Депай, Уссем Ауар, Мусса Дембеле, в «Лейпциге» — Тимо Вернер, Эмиль Форсберг). А Transfermarkt, оценивая заявку «Зенита» в €200 млн с небольшим, полагает, что «Бенфика» и «Лион» стоят все-таки на €100 млн с гаком дороже, а «Лейпциг» находится просто в совершенно иной ценовой категории. Его оценили в €522 млн.

В общем, правильный вердикт, касающийся «Зенита», видимо, должен выглядеть более сдержанным. Безусловно, у него «рабочая» группа. В ней можно побороться за одну из двух путевок в play-off. Но вряд ли это будет такая борьба, в которой «Зенит» нужно наделять бесспорным фаворитским статусом.

В случае с «Локомотивом» всего гораздо проще. Находясь в четвертой «корзине», вообще сложно рассчитывать на благоприятный подбор противников. Но тот, что получили железнодорожники, вышел совсем уж скверным. «Ювентус» с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду и кучей других суперзвезд, вроде Марио Манджукича, Пауло Дибалы, Джорджо Кьеллини, Гонсало Игуаина, Маттейса де Лигта, и стабильный, надежный «Атлетико» — как раз стопроцентные гранды, гиганты. «Байер» — это страта чуть пониже, но, по крайней мере, он ничем не хуже того же «Лейпцига».

Чтобы придумать причины верить в то, что «Локомотив» способен подраться за что-то большее, чем третье место, то есть переход весной в play-off Лиги Европы, придется цепляться за что-то эфемерное. «Ювентус» староват. «Атлетико» провел летом перестройку, расставшись с Антуаном Гризманном, стержневой фигурой. «Байер» в предыдущем розыгрыше Лиги Европы уступил «Краснодару»… Зацепки, понятно, слабенькие.

Алексей Доспехов