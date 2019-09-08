Песков объяснил, почему Путин лично решает ситуацию с паводком в Иркутской области

Президент России Владимир Путин вынужден перейти на ручное управление в Иркутской области, которая пострадала от паводка, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснил, что сейчас в зоне ЧС формально находится только половина города Тулуна, сильно пострадавшего от наводнения. При этом в другой его части люди также проживают в подтопленных домах.

«Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент»,— сказал господин Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, эти летом в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которого подтопленными оказались около 17 тыс. домов. Власти оценили ущерб в 35 млрд руб. Во время одно из визитов в пострадавший регион, президент России Владимир Путин назвал работу по устранению последствий паводка некомпетентной. 5 сентября прокуратура Иркутской области вынесла предостережение мэру Тулуна Юрию Кариху о недопустимости затягивания сроков обследования поврежденных домов.

О том, как можно было минимизировать последствия наводнений, читайте в публикации “Ъ” «Идеальное наводнение».