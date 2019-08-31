Фигуранту «дела 27 июля» Губайдулину смягчили обвинение

Программисту Айдару Губайдулину, арестованному после участия в акции 27 июля, предъявлено окончательное обвинение, сообщил «Медиазоне» его адвокат Максим Пашков. Дело выделено в отдельное производства, а первоначальная статья изменена на более мягкую.

Господин Губайдулин был задержан 8 августа в рамках дела о массовых беспорядках, за участие в которых (ч. 2 ст. 212 УК РФ) ему могло грозить до восьми лет колонии. Теперь же его обвиняют в покушении на насилие в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК РФ), по которым приговор не может превышать 2,5 года колонии.

Как уточнил юрист, сторона защиты ознакомилась с материалами дела, обвинительное заключение прокуратурой пока не утверждено. Максим Пашков также указал на то, что обвинение по ст. 212 с его клиента пока формально не сняли.

9 августа Басманный суд Москвы арестовал Айдара Губайдулина на два месяца. Всего по делу о массовых беспорядках изначально проходило 12 фигурантов (Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев).

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, после чего в Москве прошли несколько масштабных акций протеста. После первой акции 27 июля СКР возбудил дело о массовых беспорядках. Очередная акция запланирована на сегодня, столичная мэрия ее не согласовала.

О планирующихся в выходные акциях читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».