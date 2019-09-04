Американский профсоюз заручился правом начать забастовку в General Motors, Ford и Chrysler

Один из крупнейших профсоюзов США — Объединенный профсоюз автомобильных рабочих (United Automobile Workers — UAW) — получил от своих членов полномочия для объявления забастовки в ходе предстоящих переговоров по новым трудовым контрактам среди рабочих трех американских автоконцернов — General Motors, Ford и Chrysler (входит в Fiat Chrysler Automobiles, FCA).

Профсоюз, в который входят около 150 тыс. рабочих, получил на это одобрение со стороны 95,98% голосовавших членов профсоюза, работающих на предприятиях Ford, 96,4% работников General Motors и 96% сотрудников FCA. Пакет текущих договоренностей по трудовым контрактам рабочих истекает 14 сентября.

Еще одним сложным моментом переговоров могут стать планы GM по закрытию четырех предприятий в США, что может отразиться на 14 тыс. сотрудников с полной или почасовой занятостью. Американские аналитики считают, что переговоры UAW именно с GM могут стать наиболее сложными, в том числе с учетом позиции Дональда Трампа, требующего от компаний сохранять американские рабочие места.

Евгений Хвостик